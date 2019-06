500 millió forintból jön az Onkológiai Akadémia

Portfolio Private Health Forum 2019 november 6-án. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

összefogja az onkológia területén meglévő tudásanyagot, és azokat az országok egymással megosztva jelentős lépés érhető el a megelőzésben és a kezelésben.Kiemelte, partneri együttműködésre van szükség a régiós országok között ahhoz, hogy a rákos megbetegedéseket vissza lehessen szorítani, deLedia Lazeri, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi irodájának vezetője örömét fejezte ki az akadémia megalakulása kapcsán, amelyet innovatívnak minősített, és a WHO támogatásáról biztosította a testületet.Ulrik Ringborn, a svéd Karolinska Intézet főigazgatója arról beszélt, hogy a fő célkitűzés a rákos betegségek megelőzése. Mint mondta, a tudomány fejlődésével egyre többet tudunk a különböző tumortípusokról, de ezzel együtt a gyógyítás hatékonyságát is növelni kell, ehhez pedig személyre szabott terápia szükséges.Hozzátette: a testület egyik célja, hogy az oktatás és kutatás területén is minél gyorsabb tapasztalatcsere történjen.Julio E. Celis, a dán rákkutató Központ társigazgatója szintén örömét fejezte ki az akadémia megalakulása kapcsán, és mint fogalmazott, nincs olyan ország, amely egyedül meg tudna birkózni a daganatos betegségek adta feladatokkal.Véleménye szerint meg kell szervezni a tudományos munkát, amire a most létrejött testület jó példa, és kerülni kell a gyógyításban résztvevők és a szakpolitika közötti elszigetelődést.