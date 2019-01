A legnagyobb román magánegészségügyi cég betör Magyarországra

Újabb tranzakció a magyar magánegészségügyi piacon

A befektetés jelentős fejlesztéseket, országos terjeszkedést és a szolgáltatási portfolió további bővülését jelenti

A most megvalósuló befektetés sem csupán üzlet, hanem egy tőkeerős szakmai partner bevonása

A MedLife közleménye emlékeztet arra, hogy a magyar magánegészségügyi piacon a legnagyobb 10 szereplő egyike a Rózsakert Medical Center, amely intézmény multidiszciplináris klinikával rendelkezik, emellett kisebb műtővel és fogászati központtal is felszerelt.Az RMC közleménye azt emelte ki, hogy ezzel a magyar vállalkozás Közép-Kelet-Európa leggyorsabban fejlődő magánegészségügyi hálózatának tagja lett.- olvasható a Rózsakert közleményében. Így a fúzió legnagyobb nyertesei a Rózsakert Medical Center jelenlegi és leendő páciensei lesznek.Az is kiderült, hogy a MedLife csoport korábban meghívta a Rózsakert Medical Center tulajdonosait, hogy nézzék meg, hogyan működik a hálózat Romániában, és ők a saját értékrendjéhez illeszkedő, nagyon sikeres vállalkozást láttak. "Nagyon otthonosan éreztük egyből magunkat, hiszen nemzetközi színvonalú csúcsmedicinát láthattunk, óriási méretben, ami rendkívül jól szervezett volt. Úgy jöttünk haza, hogy bár nem gondolkodtunk eladásban, de ez az a csapat, akikkel szívesen folytatnánk a történetünket" - kommentálta az akkori eseményeket az RMC alapítója.Így indult el a tárgyalás-sorozat, amely sikeresen zárult és a felek aláírták a szerződést. A megállapodás értelmébenA stratégiai cél további akvizíciókkal a bővülés és az intenzív növekedés., aki személyében is garancia arra, hogy az RMC további növekedése során megmaradnak azon alapértékek, amelyekre építkezve létrehozta 2001-ben a rendelőt. A folytonosságot ebből a szempontból nem csak az garantálja, hogy a Rózsakert Medical Center 49%-a hazai alapító tulajdonosoknál marad, hanem az is, hogy a szakmai befektetők ugyanezzel a szemlélettel építették a Medlife csoportot.- érzékeltette Csermely Gyula.

Így értékeli a román vásárló

Erre a befektetésre első körben 4-5 millió eurót különítettünk el, a következő időszakban pedig további expanziós lehetőségeket fogunk vizsgálni - részletezte a tőzsde cég elnöke. Vagyis 1,3-1,6 milliárd forintot költhettek a tranzakcióra.

Amit az RMC-ről tudni kell

A MedLife már pedzegette

elérkezett az idő arra, hogy az országhatárainkon kívülre fókuszáljunk. A román piacon ugyanis már nem lesz annyira erős a növekedés, mint eddig.

Mihai Marcu a MedLife igazgatótanácsának elnöke és a tőzsdén jegyzett társaság vezérigazgatója. A legnagyobb romániai magánegészségügyi szolgáltatót 1996-ban alapította a család, testvére Nicolae Marcu 2016 óta tagja az igazgatótanácsnak. A 2017-es éves jelentés szerint Mihai 21%-os részesedéssel rendelkezett a cégben, testvére Nicolae 15%-os, míg édesanyjuk Cristescu Mihaela szintén 15%-os tulajdonos volt az akkori adatok szerint.Az 1970-ben született Mihai Marcu 1995-ben végzett a Bukaresti Egyetem Matematika és Számítástudományi Karán. A MedLife előtt a román bankszektorban vállalt vezető pozíciókat, például a RoBank alelnöke volt (azóta az OTP megvásárolta azt a bankot).

Ez az első alkalom, hogy román magánegészségügyi vállalat az országhatáron kívülre lép, és büszkék vagyunk arra, hogy Románia vezető magánegészségügy szolgáltatójaként a MedLife teszi meg ezt a lépést - fogalmazott Mihai Marcu, a MedLife csoport vezérigazgatója és elnöke, aki szerint Magyarország vonzó és növekvő magánegészségügyi piaccal rendelkezik."Európának szüksége van a határokon átívelő vállalkozásokra, eddig azonban kevés vállalat érte el ezt, különösen a gyógyászat komplex területen, ahol klinikákat, képalkotó diagnosztikával foglalkozó intézményeket, laboratóriumokat és kórházakat kell egy tető alá hozni. Most lehetőségünk van arra, hogy sikeres példát mutassunk, Magyarország és Románia a magánegészségügy terén a regionális együttműködés úttörője lehet" - tette hozzá Mihai Marcu.A Rózsakert Medical Centertalapította, aki ezt megelőzően a Telki magánkórház első igazgatója volt. A Rózsakert Bevásárlóközpontban egy rendelőt bérelt, ahol kezdetben a saját pácienseit látta el, majd eldöntötte, hogy szeretne olyan magánklinikát létrehozni, ahol emberközpontú, modern, a nemzetközi irányelveknek megfelelő medicinán alapuló ellátást nyújthat a pácienseknek. Ennek érdekében az Amerikai Egyesült Államokból hazatelepülő orvosokat vont be partnerként, akikkel együtt 18 év alatt egy ezer négyzetméteres járóbetegellátó központot és egynapos sebészeti központot építettek fel. Mára 100 orvos dolgozik itt, lefedve a teljes járóbetegellátást és egy közel ekkora csapat, amely az ellátást támogatja.A szolgáltató független auditon is megmérettette magát, és elsőként nyerte el a Minősített Magánegészségügyi Szolgáltató védjegyet. Csermely Gyula, a RMC igazgatója akkor hiánypótlónak nevezte a független minőségbiztosítási rendszert. Azt is elárulta, hogy nem kellett a cégnek külön felkészülnie az auditra. A szolgáltató egyébként 94%-os teljesítményt ért el az auditon. Erről itt számoltunk be:Nagy szerencse, hogy a 2000-es évek elején megtaláltam azokat a partnereket, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint én. Többségük az USA-ból, vagy Nyugat-Európából tért haza. Így egy nyelvet beszéltünk és létrehoztuk ezt az intézményt, amire nagyon büszke vagyok - fogalmazott Csermely Gyula.A Rózsakert Medical Centert üzemeltető RMC Property Kft. 100 százalékos tulajdonosai eddig dr. Csermely Gyula szülész-nőgyógyász, magzati ultrahang specialista mellett, dr. Bodnár Eszter belgyógyász, dr. Elekes Tibor klinikai genetikus, dr. Jókay Kinga gyermekgyógyász, dr. Gudor Orsolya gyermekgyógyász, dr. Bodó Imre hematológus, dr. Hirschberg Andor fül-orr-gégész, audiológus és Benkő Vilmos közgazdász voltak. A tulajdonos orvosok az RMC vezető orvosai, akik saját munkájukkal és a szemléletükkel biztosítják a mindennapokban az RMC ellátás minőségét.Az alapító azt is elmondta: ők is tapasztalták, hogy a hazai egészségügyi piacon fellendülés van, egyre több a felvásárlás, ami nagyon pozitív, hiszen a szektor fejlődése mindannyiunk érdeke. "Az RMC-t is több befektető kereste fel, hogy megvásárolja. A tulajdonosok azonban nem szerettek volna pénzügyi befektetőkkel érdemi tárgyalást folytatni, hiszen az egész RMC-modell másról szól. Az RMC tulajdonosai szakmai alapon irányítják az intézményt, ahol a legmagasabb színvonalú medicina volt az elsődleges cél, és nem a profit maximalizálása" - árulta el.A Portfolio tavaly decemberben készített interjút a MedLife alapító-tulajdonosával. Mihai Marcu akkor elmondta