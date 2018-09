Automatizálással válaszolnak a kihívásokra a hazai gyógyszercégek (Interjú)

Greskovits Dávid is ott lesz a Portfolio-MAGYOSZ Gyógyszeripar 2018 konferencián. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

A beruházások jelentősen megugrottak: közel 100 milliárd forintot költöttek erre a célra 2017-ben. A magyar gyógyszergyártás a leginnovatívabb feldolgozóipari ágazat, a kutatás-fejlesztési ráfordítások alapján, mely 2017-ben elérte a 67 milliárd forintot.

Nehéz év áll mögöttünk. Az ipar előtt álló kihívások - melyek egyben az iparág fenntartható működését is gátló akadályok - ellenére is elmondható, hogy a több mint százéves múlttal rendelkező hazai gyógyszergyártók sikeres évet zártak. 2017-ben a MAGYOSZ 18 gyártói tagvállalatainak árbevétele meghaladta az 1094 milliárd forintot. Az árbevétel 82 százaléka, (896 milliárd forint) exportból származik, miközben a nyereség jelentős hányadát itthon forgatják vissza, elsősorban beruházások és K+F formájában.Az iparág éves növekedési üteme meghaladja a nemzetgazdaság átlagos növekedési ütemét. Ennek megfelelően részaránya a teljes nemzeti kibocsátáson belül 1%-ról 1,3-1,4%-ra emelkedett 2000 és 2016 között.A MAGYOSZ elnökeként el kell mondanom, hogy mindezen eredmények ellenére sosem volt nagyobb igény Szövetségünkre. A MAGYOSZ közel három évtizedes működése során talán sosem kellett olyan komoly kihívásokkal szembesülnie, mint amilyenekkel az elmúlt évek során. Mivel tagvállalataink a teljes gyógyszeripari folyamatot lefedik, a valódi kutatás-fejlesztéstől a gyártáson át a forgalmazásig, létük és fennmaradásuk nemzetgazdasági érdek. Most nagy szükség van arra, hogy a hazai gyógyszeripar törekvéseit, értékeit, hagyományait, és érdekeit képviseljük. Tagvállalataink a hazai betegellátásban pótolhatatlan szerepet töltenek be. Ma Magyarországon az alapellátásban minden második beteg a MAGYOSZ valamely tagvállalatának készítményével gyógyul. A tagvállalatok termékeinek külföldön is kiemelkedő szerepük van a betegellátásban, több, mint 70 országban vannak jelen a készítmények.

Legfrissebb felmérésünk szerint az úgynevezett egyedi azonosító rendszer bevezetésének és működtetésének kötelezettsége a tagvállalatainktól körülbelül 20 milliárd forint ráfordítást igényel, ebből a hazai kkv-kra mintegy 3-3,5 milliárd forint teher hárul.

A nagy volumenű beruházások esetén egyelőre nem tapasztaljuk a szakemberhiány okozta hátrányokat. Kiseb projekteknél előfordulhat, hogy a vállalt határidőt a kivitelező nem mindig tudja tartani.

Annak ellenére, hogy elismerjük az elmúlt évek jelentős gyógyszerkassza emeléseit, a véleményünk az, hogy további kasszaemelésre lenne szükség az új terápiák befogadására, annak érdekében, hogy a kassza stabilan fedezze a felmerülő igényeket.

Mindezek, talán ebben a sorrendben. Egy új uniós szabályozás, mely 2019 februárjában lép életbe, olyan beruházási kényszert telepít az ipar szereplőire, melyet a hazai, gyártási engedéllyel és magyarországi telephellyel rendelkező gyártók a fejlesztési és beruházási forrásaik átcsoportosításával, megújulási és növekedési potenciáljuk visszafogásával, innovációs-, beruházási- és exportnövelési képességük gyengítésével tudják csak megvalósítani.A fentieken túl komoly kihívás a szakemberhiány. A MAGYOSZ ennek megoldására is tesz lépéseket, tevékenysége hiánypótló: a Semmelweis Egyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen támogatjuk a szakemberképzést speciális tantárgyak oktatásával. Többéves tárgyalássorozat eredményeképpen 2018. szeptemberétől "QP képzés" (Gyógyszergyártás és -nagykereskedelem minőségbiztosítása szakirányú továbbképzés) indul a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Semmelweis Egyetem közös szervezésében, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, és a MAGYOSZ közreműködésével. A képzés nemcsak a hazai gyártók érdekeit szolgálja, hiszen valamennyi magyarországi gyógyszeripari szereplő küzd a szakemberhiány problémájával.Itt említeném meg azt a programot is, amelyben a Magyar Gyógyszerész Kamara szervezésében a MAGYOSZ tagvállalatai, az ipari gyógyszerészet iránt érdeklődő hallgatóknak biztosítanak minden évben egy 1 hetes intenzív gyakorlati képzést, melyben az összes hazai Orvostudományi Egyetem a partnerünk, ahol Gyógyszerész oktatás folyik. Több szakemberünk is egyetemi óraadó státuszban rendszeresen vesz részt szakirányú képzésekben, mind nappali tagozatokon, mind posztgraduális kurzusokon.A kisebb vállalatoknál egyébként jellemzően sokkal alacsonyabb a fluktuáció. A dolgozók sokszor családias környezetben végzik a munkájukat és ezzel egy időben jellemzően a cégeken belül nagyobb területekért felelősek, ami a munkát sokszor változatossá és izgalmasabbá teszi. Mára a kkv-k is megfelelő munkakörülményeket tudnak biztosítani, a szakmai előremenetel is valóságos lehetőséggé vált. Ezzel együtt persze ezek a vállalatok is küzdenek a munkaerőhiánnyal. Legnagyobb gondot a termelésben dolgozó, műszakba járó dolgozók hiánya jelenti a számukra. Kitörési lehetőség ebben a helyzetben a gyártósorok kapacitásának és rugalmasságának növelése, a lehető legszélesebb körű automatizálás megteremtése, ami a cégek és a bérek versenyképessé tételét és így indirekt módon a munkaerő megtartását teszi lehetővé számukra.Tagvállalataink úgy terveznek, hogy a további évszázadokban is jelen legyenek a hazai betegellátásban. Érdekünk tehát, hogy a gyógyszeripar, és az egészségügy fenntarthatósága hosszútávon biztosított legyen.Tagvállalataink jelentős összeggel járulnak hozzá az államháztartás egyensúlyának megteremtéséhez. Különféle adók és hozzájárulások, gyógyszeripari különadók formájában 2016-ban 78,5 milliárd forintot fizettek be. Fontos kihangsúlyozni, hogy ezen vállalkozások mindegyike Magyarországon adózik, a megtermelt profitot jellemzően hazánkban fektetik be versenyképességük megtartása érdekében.A gyógyszergyártás kevésbé érzékeny a gazdasági válságokra. A válság kezelésére adott kormányzati megszorításokra, szigorításokra azonban intenzíven reagál, azok hatása a növekedési potenciál visszaesésében mutatkozik meg. Ezért is lenne fontos a közös gondolkodás az új kormányzattal, hogyan képzelik el az iparág, és az egészségügy jövőjét. Hisszük, hogy az ipar jelentőségét és presztízsét erősítené, ha egy gyógyszeripari stratégia születne, mely egyfajta garanciát jelenthet az ipar versenyképességének megőrzése és erősítése érdekében.E párbeszéd erősítésére rendezzük meg a Portfolio MAGYOSZ Gyógyszeripar 2018-as konferenciánkat , ahol hazai és nemzetközi szakemberek véleménye mellett, a kormányzati döntéshozók véleményét is megismerhetjük.

Dr. Greskovits Dávid Elnök Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, (MAGYOSZ)

Mivel a részleteket még nem láttuk, ezt nehéz megválaszolni. Abban hiszünk, hogy a betegegyüttműködés nélkül nincs hatékony kezelés, ugyanakkor fontos, hogy a szakemberek, orvosok, és gyógyszerészek mozgásterét nem lehet felülről érkező utasításokkal, kizárólag költségmegtakarítás alapján korlátozni.Minden olyan kezdeményezést támogatunk, ami a szakemberek kompetenciáját nem korlátozza, elismeri az orvosok, gyógyszerészek szakértelmét, elfogadja a döntését. Fontos, hogy az ipar működését meghatározó egyébként önfenntartó hatóságok, mint például az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala zavartalanul működjenek. Ezek az intézmények is egyre több kihívással szembesülnek, az iparra nehezedő fokozódó kötelezettségeket ők koordinálják hatósági oldalról, látjuk, hogy ők is komoly munkaerő hiánnyal küzdenek, mely így közvetve visszahat a gyógyszeripari vállalatokra és a teljes ellátásra.