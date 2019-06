Betör Magyarországra a távgyógyítás

A Portfolio Private Health Forum rendezvény kiemelt témája lesz a telemedicina. Extra early bird jegek még kaphatók: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Teladoc Hungary a világ elsőszámú virtuális egészségügyi ellátását - Virtuális medicinát - kínáló hálózatának tagja lett.

Karai Gábor ügyvezető igazgató Advance Medical Dr. Karai Gábor orvos-közgazdász, az Advance Medical Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. 1999 óta gyakorló orvos és ugyancsak azóta foglakozik orvosi asszisztencia szolgáltatásokkal és biztosítási kárrendezéssel. Az... Tovább »

A Portfolio Private Health Forum rendezvény kiemelt témája lesz a telemedicina. Extra early bird jegek még kaphatók: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az Advance Medical Hungary 2019. június 13-tól Teladoc Hungary néven folytatja munkáját - jelentette be a cég. A New York-i tőzsdén jegyzett Teladoc Health vállalatcsoport 2018 májusában egyesült az Advance Medical vállalattal. Világszerte több mint 2500 munkavállalójával 2018-ban több mint 2,6 millió virtuális egészségügyi konzultációt végzett, és több millió páciens részére nyújtott egészségügyi szolgáltatást. Ennek a részévé vált most a magyar vállalat, amely most bejelentette: bővíti szolgáltatási portfólióját."A mindennapokban ez a portálalapú és mobileszközökön elérhető online, telefonos és videós orvosi konzultációt jelent, amelynek segítségével a világon bárhonnan és bármikor, azonnali vagy előre egyeztetett időpontban orvosi tanács és segítség kérhető" - vetítette előre a szolgáltatás kapcsán Karai Gábor, a Teladoc Hungary ügyvezető igazgatója. Fontos megjegyezni, hogy a Teladoc szolgáltatásait elsősorban biztosítók és nagyvállalatok veszik, vehetik igénybe.A Karai Gáborral készített korábbi Portfolio-interjú ide kattintva olvasható. Karai Gábor részt vett a Portfolio Private Health Forum 2018 konferenciáján: