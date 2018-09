Bogsch: Szomorú és csalódott vagyok, hogy még nem kapta meg a támogatást a cariprazine

Bogsch Erik előadóként ott lesz Portfolio-MAGYOSZ Gyógyszeripar 2018 konferencián. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Most már túlvagyunk 770 ezer beteg kezelésén, ami bizonyítja, hogy ez egy klinikai szempontból indokolt és hiánypótló készítmény mivel más gyógyszeres kezelés nem áll rendelkezésre, ezért egy fontos űrt tölt be.

Úgy gondolom, rendkívül jól sikerült az átállás, mert meg tudtuk osztani a feladatköröket. A másik, hogy az együttműködésünk kiváló Gáborral, ez a lépés a cég javára szolgált.Egyértelműen érzékelhető a hatósági elvárások rendkívüli mértékű szigorodása. Az eljárás olyan szempontból számunkra megfelelőképpen zárult, hogy a piacon újra ott van az Esmya, nem is lett kivonva, csak ideiglenes intézkedéseket kellett hoznunk.Azok az intézkedések, amiket bevezettek, a betegek biztonságát szolgálják. A legfontosabb a betegek számára az, hogy a méhkivétel megakadályozására ez az egyetlen gyógyszer, miközben az életminőséget súlyosan rontó egyéb tüneteket is kezeli. Bizonyos esetekben bármilyen kisebb műtét is bizonyíthatóan nagyobb kockázattal jár, mint a gyógyszerszedés, és ezt statisztikai adatok is bizonyítják. Legyen az orvos és a beteg közös döntése, hogy melyik irányba mennek.

Szomorú és csalódott vagyok, hogy mind a mai napig nem kaptuk meg a támogatást erre annak ellenére, hogy már három országban támogatást kap az unióban.

Végleges dátumot ezzel összefüggésben egyelőre felelősen nem tudunk mondani, de bízunk abban, hogy legkésőbb október 1-jéig megszületik a pozitív döntés.

Ez ma már nagyon komoly fennakadásokat okoz a hazai gyógyszeriparban a gyártásban. A helyzet annyiban is romlott, hogy már a diplomásoknál is vannak bizonyos területek, ahol küzdünk azzal, hogy nem találunk utánpótlást.

A német cég jelenléte pedig nyilván érinteni fogja a nem gyógyszeripari szakképzett munkaerőt és erre a helyzetre fel kell készülnünk és számítunk is rá.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Richter alapítóként több, az oktatás és a természettudomány területével foglalkozó alapítvány munkáját támogatja.

Bogsch Erik elnök Richter Gedeon NyRt.

Ha klinikai szempontból nézzük, akkor nem, gazdasági szempontból viszont voltak ennél súlyosabb esetek is, de ezt sikerült a hatóságokkal tisztességesen rendeznünk. És itt kapcsolódnék az amerikai vizsgálathoz: egyáltalán nem szokatlan, hogy az amerikai hatóság pluszadatokat kér, a "Complete Response Letter" egy bevett gyakorlat az FDA részéről. Nem egy végleges hatósági elutasítást jelent, csupán további szakmai egyeztetés szükségességét jelenti a cég és a hatóság között, a betegbiztonságot maximálisan szem előtt tartva. Ezeknek az adatoknak a gyűjtése megindult, partnerünk, az Allergan kezeli a helyzetet, az adatok összegyűjtését követően a konzultációra év végén vagy jövő év elején fog sor kerülni valószínűleg. Hangsúlyozom, hogy Kanadában változatlanul forgalomban van, lényegében hasonló változtatásokkal, mint Európában.Nagyon sok kérdést kapunk a betegektől, hozzátartozóktól, és a pszichiáterektől is, hogy mikor lesz már forgalomban a készítmény. Nagyon kellemetlen ez, mert ahogy a kormányzat egyéb indokolt esetekben is meg szokta adni a támogatást, biztosak vagyunk benne, hogy itt is megtörténik, csak az időfaktor a kérdés.Nagy a várakozás a bevezetés vonatkozásában mind a szakma, mind pedig a betegek részéről. Nem beszélve arról, hogy a skizofrén betegeknek van egy olyan csoportja, amely esetében úgy tűnik, hogy ez az egyetlen készítmény, ami igazán hatékony. Nem mindegy az életminőség szempontjából, hogy egy készítmény hogyan hat.Folyamatosan keressük a termékakvizíciós lehetőségeket, és erre megvan az a stabil pénzügyi háttér is, ami lehetővé teszi azt, hogy ha találunk valamit, akkor tudunk lépni. Arra törekszünk, hogy magas hozzáadott értékű és ezzel együtt magas fedezetű készítményeket találjunk, és a most bejelentett licencmegállapodás abszolút jól illeszkedik ebbe a stratégiába. Az egyik oldal, hogy klinikai szempontból újdonságot hozzon, vagy úgy mint az Esmya, amely hiánypótló terápiát biztosított, vagy a meglévő készítményeknél szignifikánsan jobb legyen. És szinte kizárólag a nőgyógyásztatra koncentrálunk.Ez nálunk másfél éve jelent meg problémaként, és a helyzet fokozatosan romlott. Az egyik kategória, ami gyógyszeripar-specifikus. Itt az egyik probléma az, hogy sokan elmennek nyugdíjba, és jó lenne, ha szakképzett és tapasztalt emberekkel tudnánk őket pótolni. Ezt nagyon nehezen tudjuk megoldani. Ez esetben a betanított munkásokról beszélek, ez egy problémás kör. Kisebb mértékben, de minket is sújt a kvalifikált, egyetemet végzett fiatalok elvándorlása. Romlott az oktatás minősége, ezért sokkal több hárul a cégre a betanítással. Emellett a betanított munkások esetében vannak azok a munkakörök, amelyek nem annyira iparspecifikusak, mint például a karbantartó, ott a más szektorokban is jelenlévő problémát ugyanúgy érezzük, nehezen kapunk embert. A teljes hazai gyógyszeriparra igaz, hogy a plusz szigorú szabályoknak való megfelelés probléma abból a szempontból, hogy pont a betanított szakmunkásréteg az, amelyik szívesebben megy el dolgozni olyan helyre, ahol nincs ennyi szigorú feltétel. A munkafegyelem sokkal szigorúbb a gyógyszeriparban.Igen, van közvetlen tapasztaltunk, számos kutató jött haza külföldről a Richter által kínált feltételeket elfogadva. Itt nem csak a bérezés kérdés, hanem a projektek minősége, a műszaki infrastruktúra, a munkakörnyezet. Ebben a Richter ma már nemzetközi szinten is versenyképes. Büszkék vagyunk arra, hogy több kutatót is sikerült hazavonzanunk neves külföldi kutatóhelyekről.Szerencsére Debrecenben a munkaerő 70 százaléka kvalifikált, egyetemet végzett és speciális. De egyébként ez a kérdés egy ideig még nem lesz aktuális, hiszen az autógyár építése csak 2020 körül kezdődik. A kormányzat részéről ez egy jó és örömteli lépés, hogy az ország azon részébe is ilyen fejlett technológiát vonz.A Debreceni Egyetem az egyik legjelentősebb egyetemi partnerünk, amellyel első alkalommal 2008-ban írtunk alá stratégiai együttműködési megállapodást a K+F, oktatás, illetve közös pályázatok terén. Az egyetemmel konzorciumi együttműködésben megvalósuló pályázati programok, az egyetem számra adott K+F megbízások, a Richter témapályázatain való részvétel, illetve PhD ösztöndíjak mind ösztönző, illetve megtartó erőt jelentenek a PhD képzésben résztvevő kutatóknak. Mindemellett érdemes hangsúlyozni azt is, hogy a csúcstechnológiát képviselő debreceni biotechnológia üzemünk is jelentős vonzerőt jelent az itt végzett biológusoknak, biomérnököknek - eddig is sok debreceni munkatársunk került ki közülük.Hosszú évekre visszatekintő, folyamatosan aktív, megállapodásokban szabályozott együttműködéseink vannak a Debreceni Egyetem mellett a Budapesti Műszaki Egyetemmel, Pécsi és a Szegedi Tudományegyetemmel is, amelyek kiterjednek különböző K+F projektek folytatására, közös pályázati részvételre hazai és EU-s pályázatokon, illetve az oktatás területére. Emellett rendszeresen biztosítunk gyakorlati helyet a Richter számára releváns szakokon tanulmányokat folytató hallgatók számára, valamint szakdolgozat, diplomamunka, illetvePhD dolgozatírási lehetőséget is több egyetemmel. Valamint támogatjuk az ELTE és a Műszaki Egyetem együttműködésében 2018 szeptemberében induló új biotechnológus MSc szakon tanulmányokat folytató hallgatókat. Az új szak indítása hiánypótlónak számít, amely a hazai felsőoktatási palettát olyan, az ipar számára várhatóan jól hasznosítható képzettséggel gazdagítja, amely az innovatív gyógyszeripari vállaltok számára nélkülözhetetlen, és ezáltal a Richter számára fontos szakember-utánpótlási forrást jelenthet.A Richter Gedeon Talentum Alapítványt például évről-évre jelentős összegeket fordít a természettudományos képzésben résztvevő tehetséges fiatalokra. Csak 2017-ben mintegy 120 millió forintot fordított a 35 év alatti fiatalok graduális és posztgraduális támogató "Richter Gedeon PhD Ösztöndíjra", valamint a hallgatók kutatási feltételeinek fejlesztésére. Az alapítvány emellett olyan tehetséges középiskolai hallgatóknak is nyújt ösztöndíjat, akik kiváló teljesítményt nyújtanak a természettudományok terültén.Ezekben az ügyekben mindig is zajlottak egyeztetések a kormányzattal, lehetőségünk volt koncepciókat letenni az illetékes szaktárca asztalára. Ezeken az egyeztetéseken szorgalmazzuk a gyógyszeripari stratégia elkészítését, amelynek a képzés fejlesztése is része lehetne.