Döntöttek a szlovákok, tényleg rendbe teszik az egészségügyet, nem is akárhogy

A tárgyalások után az egészségügyi miniszter közölte: Ficóval megegyeztek a reformról, mely augusztus 21-én újra a kormány elé kerül, viszont már alkotmánytörvény formájában küldenék a parlament elé. Kalavská szerint erre azért van szükség, hogy a következő egészségügyi miniszter ne állíthassa le a reform menetét.

A tárcavezető tavaly bemutatott tervei értelmében 2030-ra teljesen megváltozik a jelenlegi kórházhálózat állapota és működése. A szakértők egyetértenek a tervekkel, miután Kalavská előzetesen egyeztetett az orvosi szervezetekkel és az egészségbiztosítókkal.Tavaly mi is több cikkben részletesen számoltunk be a Szlovákiában zajló folyamatokról, melynek során adatokra alapozva alakítják át az ellátórendszert:A javaslat óriási eredménye az volt, hogy nemcsak a koalíciós, hanem az ellenzéki képviselők tetszését is elnyerte, egyedül a Smeren belül nem volt megegyezés: Peter Pellegrini kormányfő ugyanis teljes támogatásáról biztosította Kalavskát, Robert Fico pártelnöknek azonban kifogásai voltak."Ha a reform egyetlen haszna az lesz, hogy a választás előtt 4 hónappal kórházakat fogunk bezárni, akkor kénytelen vagyok felelősséget vállalni" - fogalmazott Fico korábbi kormányfő. Andrea Kalavská korábban többször is hangsúlyozta, hogy a reform célja nem a kórházak bezárása, hanem a gyengén működő osztályok átalakítása. Ezért nem hagyta annyiban és személyesen igyekezett meggyőzni a párt elnökét. "Nem azért dolgozom, hogy a tervek a fiókban maradjanak. Ha nem sikerül elindítanom a kórházreformot, elgondolkozom a lemondásomon" - mondta Kalavská a találkozó előtt.Fico egyelőre nem nyilatkozott a négyszemközti tárgyalásokról. A portál felhívja a figyelmet arra, hogy az alkotmánytörvény elfogadásához 90 parlamenti képviselő beleegyezése kell, vagyis Kalavskának ellenzéki szavazatokra is szüksége lesz. Az SaS már jelezte is, hogy támogatásáról biztosítja az egészségügyi minisztert.Marián Kollár, az orvosi kamara elnöke kritikusan áll a javaslat elfogadásához, érthető módon, ugyanis a reform alapjaiban érintené a kórházakat és kórházi osztályok létét kérdőjelezné meg. A tervezet értelmében ugyanis a tárca 2020 végére kidolgozna egy kritériumrendszert, mely meghatározná, évente hány műtétet kell elvégezni minden egyes kórházi osztályon.Kollár szerint a tárcavezető a legnagyobb problémát figyelmen kívül hagyta, az orvoshiányt. Hozzátette, hogy a kisebb kórházakban az egyes osztályok megszüntetése akár az egész intézmény bezárásához is vezethet, ami szétzilálná a jelenlegi kórházhálózat működését.Újlaki Ákossal, a Boston Consulting Group projektvezetőjével múlt évben készítettünk a témában interjút, ugyanis a tanácsadó cég dolgozta ki a tárgyalt egészségügyi reform alapjait a szomszéd országban.Szlovákiában ismert minden eset kockázati profilja és ha ezeket kockázat szerint kiigazítjuk, és normalizáljuk, egy szintre hozva a kórházakat, akkor kialakul a valós kép és ha még ezek után is óriásiak a különbségek, akkor ott azonosítottuk a problémát. A probléma pedig abból fakadhat, hogy az ilyen intézményekben dolgozó orvosoknak egyszerűen nincs elég gyakorlatuk, sok területen. Valószínűleg a személyzetnek megvan minden oktatása, szakvizsgája, de gyakorlata nincs megfelelő egy olyan kórházhoz képest, ahol több mint 3000 esetet ellátnak. De ez nem csak a szülészetek esetében volt így - magyarázta nekünk a helyzetet. "Jelenleg Szlovákiában 65 kórház működik (állami és magán mindegy, mert mindenhol ugyanaz a szolgáltatás érhető el), és a társadalom 91%-a 30 percen belül elér egy kórházba autóval. Ha viszont a lefedettséget elfogadjuk 90%-ban, akkor elegendő lenne 45 kórház. Ez ezt jelenti, hogy a kórházak egyharmada a társadalom 1 százalékát fedi le. Ahol nagyon kicsi a népsűrűség, nem éri meg berakni egy kórházat" - fejtette ki."Mindez oda fog vezetni, hogy nem lesz szükség annyi kórházépületre, nem kell ennyi ágy sem. A minőségi mutatók követése arra is jó lesz, hogy a kórházak elkezdenek profilt alkotni és beindul egy organikus átalakulás.Ez pedig egy évente megújuló folyamat lesz, a biztosító minden évben újraszerződik a kórházakkal, hogy mennyi és milyen ellátást biztosító ágyat fog finanszírozni, látva a minőségi mutatókat. A kórház is el fog azon gondolkozni, hogy mi az amit versenyképesen tud ellátni, miben kompetens és mit fog finanszírozni a biztosító" - magyarázta a távlati terveket a BCG szakértője.