Eddig eltitkolt adatok érkeztek a magyar egészségügyről - Fájdalmas szembenézni az igazsággal

Több az orvos, tényleg?

Kincses Gyula egészségpolitikus adatokat részletesen feldolgozó elemzése épp ma jelent meg, ide kattintva olvasható.A hazai egészségügy kapcsán az egyik legégetőbb és a közvéleményt leginkább foglalkoztató kérdés, hogy mit tudunk az ágazatban dolgozókról: létszám, területi elosztás, anyagi helyzet, korösszetétel. Az erről szóló jelentést az intézményfenntartó Állami Egészségügyi Ellátó Központ szokta nyilvánosságra hozni minden évben, hiszen ezt elő is írja egy minisztériumi határozat. Három éven keresztül azonban nem frissült az ÁEEK ide vonatkozó oldala , a napokban viszont egyszerre három év jelentését is közzétette a központ. Sejthető a titkolózás oka, ugyanis az adatokból kiolvasható kép meglehetősen vegyes: a dolgozó orvosok száma (feltehetően) növekszik, viszont nem tudjuk, hogy az elmúlt években mekkora volt a magánellátás elszívó ereje a közszféra rovására, közben a korösszetétel ijesztő képet fest és a földrajzi eloszlás is nagyon változó.Kincses Gyula cikkében részletesen elemezte a rendelkezésre álló adatokat, mi mostani cikkünkben csak a legfontosabb adatsorokat mutatjuk be.Az alapnyilvántartásban szerepel mindenki, aki Magyarországon orvosi diplomát szerzett, vagy külföldön szerzett diplomáját honosították, és nem vonták be a diplomáját. A dolgozó orvosok számáról ez nem sokat mond, ehhez jobban használható a működési nyilvántartásban szereplő orvosok száma. Azonban ez sem azt mondja meg, hogy hány orvos dolgozik jelenleg Magyarországon, hanem hogy hány orvos dolgozhat(na).

Egyébként ez a szám 2010-hez képest 8 év alatt 4235 fővel emelkedett, ami természetesen örvendetes, azonban ez nem jelenti azt, hogy a gyakorlatban is javult volna a helyzet és a betegek jobb körülményekkel találkoznának az állami kórházakban, járóbetegellátóknál. Vagyis nem tudjuk, hogy az állami intézményekben javult-e a humánerőforrás helyzet, mert az adatok erre nem adnak választ.

Kincses Gyula a működési nyilvántartásban szereplő orvosok számával kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogyEnnek oka részben, hogy a külföldre vándorlás csillapodása mellett megjelent a magánellátó intézményekbe vándorlás hatása. Erre azonban csak megközelítő becslések állnak rendelkezésre, nem ismert ugyanis, hogy az adott orvos hány intézményben vállal munkát, és ezek közül hány magánintézmény.A Portfolio erre saját számítást készített a közelmúltban. Megvizsgáltuk ugyanis, hogy a 30 legnagyobb magánszolgáltatónál hogyan alakult az elmúlt években az alkalmazotti létszám. A számok alapján a trend egyértelmű: látványosan növekszik évről évre a magánellátásban dolgozók létszáma (2017-ben 11%, 2018-ban 4%). De fontos hangsúlyozni, hogy ez sem ad teljes képet, ugyanis ez az adatsor nem tartalmazza a megbízással foglalkoztatott munkavállalókat és a több helyen dolgozókat. A trend azonban sokatmondó.

Azt is érdemes kiemelni, hogy a magánellátásban való részvétel megtartó erővel is rendelkezik. A magánintézményben dolgozó szakember ugyanis nem megy külföldre, hanem az országban marad, és gyakran az állami pozíciója mellett vállal magánrendelést.

Ez az ijesztő

2015-ben a korábbi évekhez képest, de magasabb azoknak a száma, akik nem kérték a megújítást (melynek jellemző okai lehet az inaktívvá válás, a pályaelhagyás, vagy a külföldre távozás).

Mint ismert, a működési nyilvántartásban való részvétel feltétele hogy 5 évente meg kell újítani az engedélyt. Ez alatt az idő alatt az egészségügyi dolgozóknak össze kell gyűjteniük a megújításhoz szükséges megfelelő számú elméleti és gyakorlati pontot. A jelentés így fogalmaz: az érvényes működési nyilvántartási ciklusoknak tömeges lejárati éve volt a 2005., a 2010. és a 2015. év. Ennek megfelelően lényegesen többen kérték a nyilvántartásuk érvényességének megújításátA szakemberekis látványos képet ad az ágazat helyzetéről. Az ÁEEK jelentése kiemeli:, míg az 55-59 éves, valamint a 70 év feletti orvosok a harmadik és a negyedik legnagyobb létszámú csoportként jelennek meg.Optimizmusra ad azonban okot, hogy az orvosok működési nyilvántartási típusán belül

Klikk a képre!

Látványos különbségek vannak az egyes megyék között a szakemberekkel való ellátottság tekintetében, ez pedig alapjaiban befolyásolja az egyes társadalmi rétegek egyenlő hozzáféréssel kapcsolatos esélyeit.

Klikk a képre!

Klikk a képre!

A 10 ezer lakosra vetített egészségügyi szakdolgozók számában Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye van a legrosszabb helyzetben.

Klikk a képre!

Klikk a képre!

A jó hír

A legutóbbi évek adatai alapján megállapítható az a kedvező trend, hogy a hatósági bizonyítványt kérő orvosok összlétszáma 2012-től folyamatosan csökken, vagyis folyamatosan mérséklődik a külföldre távozás mértéke. Az első alkalommal hatósági bizonyítványt kérő orvosok száma körülbelül 400 fő, akik közül nagyságrendileg 300-350 fő hagyja el ténylegesen az országot - írta az ÁEEK.

Nagyobb külföldi munkavállalási szándékkal jellemezhető a 2010 és 2012 közötti időszak, amikor a hatósági bizonyítványt kérők éves átlagos létszáma a szakvizsga nélküli orvosok esetében 377 fő, a szakvizsgázottak esetén 528 fő volt. Alacsonyabb külföldi munkavállalási szándékkal jellemezhető a 2013 és 2018 közötti időszak, amikor a hatósági bizonyítványt kérők éves átlagos létszáma a szakvizsga nélküliek esetében közel negyedével (átlagosan 282 főre), az szakvizsgázottak létszáma pedig közel harmadával (átlagosan 337 főre) csökkent. A csökkenés okaként említhető a felsőfokú szakirányú szakképzés ösztöndíj rendszerének, valamint a bérfejlesztésekre irányuló intézkedések pozitív hatása - részletezi a jelentés.Az elmúlt években a keresetek tekintetében is érezhető javulás történt, igaz a kedvező tendencia idén megszakadni látszik . 2018-ig az egy főre jutó bruttó átlagbér tekintetében sikerült az ágazat felzárkóztatása.

Az egészségügyben foglalkoztatottak egy főre jutó havi bruttó keresete 2012-től jelentős mértékben meghaladja a költségvetési szférában foglalkoztatottak keresetét. A különbség 2012-ben 7,2% (14.483 Ft/Fő/Hó), 2013-ban 11,1% (22.967 Ft/Fő/Hó), 2014-ben 12,1% (25.290 Ft/Fő/Hó), 2015-ben 9,4% (20.754 Ft/Fő/Hó). A 2016. szeptembertől megvalósult többlépcsős ágazati béremelések hatására az egészségügyben foglalkoztatottak 2018. évi átlagos havi bruttó keresete 15,1%-kal (46.656 Ft-tal) haladja meg a költségvetési szférában mért bruttó kereseteket.A 2016. szeptembertől megvalósult többlépcsős ágazati béremelés hatására az egészségügyben dolgozók 2018. évi havi átlagos nettó kereste 14,6%-kal (29.948 Ft-tal) haladta meg a költségvetési szférában mért kereseteket. A nemzetgazdasági átlagos nettó keresetéhez képest az egészségügyben mért 2018. évi havi átlagos nettó kereset 7,2%-kal (15.734 Ft-tal) bizonyult magasabbnak.

A különböző egészségügyi dolgozók egy főre jutó havi bruttó keresetét bemutató ábra alapján azt mondhatjuk, hogy tavaly egy orvos átlag havi bruttója 700 ezer forint fölé emelkedett. Ez 2010-hez képest 110%-os bővülés, 372 ezer forint.