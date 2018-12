Hamarosan bárki beszállhat az ígéretes európai egészségügyi startupokba

Viszont látható egy másik lényeges folyamat: a legnagyobb nemzetközi vállalatok, hogy példaként csak a GE-t, a Siemenst vagy a Philipset említsem, sokkal nyitottabbak az innovatív vállalkozások, vállalkozók iránt, hogy őket valahogy integrálják a szervezetbe.

Igen, példaként meg tudom említeni a Somnox, ami egy alvást segítő robotkészüléket gyárt, vagy a FibriChecket,

Az EIT Health a legnagyobb európai egészségügyi innovációs kezdeményezés, mely alapvetően három pillérrel rendelkezik. Az egyik az innováció-kutatás, a másik az oktatás, a harmadik pedig a mi területünk, a vállalkozásfejlesztés. Ami pedig engem illet, villamosmérnöki diplomával rendelkezem, és elvégeztem egy PhD-képzést számítástechnika területén különösen a medtech szektorra fókuszálva, ezt követően pedig MBA-diplomát szereztem vállalkozásfejlesztésben. Ebből kifolyólag egy technológiai vállalkozás működésére két oldalról is rálátok: egyrészt a tudományos mérnöki részére, másrészt pedig az üzletfejlesztési részére is. Ezzel összefüggésben létrehoztam egy saját egyetemi képzést (Central Institute of Healthcare Engineering), ennek voltam igazgatója az erlangeni egyetemen. Ennek keretében alap- és mesterdiplomát adó képzést dolgoztunk ki orvosbiológiai mérnöki területen, így már több ezer hallgató vehetett részt ezen a képzésen.Így van, a képzés egyik kifejezett célja volt az ötletek támogatása, felkarolása és vállalkozásban való megvalósítása. Az évek alatt néhány ilyen startupban érdekeltségem is lett, a CiNNAMED az egyik ilyen vállalkozás, itt csak tulajdonos vagyok, operatív ügyekbe nem folyok bele. Emellett az Erlanger Stadtwerke AG (erlangeni városi közműcég) felügyelőbizottságának tagja is vagyok, aminek nincs köze a startupok világához. Erlangenről érdemes megjegyezni, hogy gyakorlatilag Németország orvostechnológiai fővárosa, többek között itt található a Siemens Healthineers székhelye. Ebben a minőségemben fontos és nagyszabású döntéseket hozhatunk meg a várossal és fejlesztésével kapcsolatban. Ez valóban az eddigi pályafutásom igazi üzleti része.Ami nyilvánvaló, hogy egyre több inkubátor és inkubátorprogram áll a startupok rendelkezésére, ami miatt a vállalkozásindítás egyre vonzóbb. Közben pedig azt is látjuk, hogy az európai gazdaságok éppen erőteljes prosperitást mutatnak, erős a gazdasági növekedés, rendkívül alacsony a munkanélküliségi ráta. Ez pedig azzal a következménnyel jár, hogy a dolgozók nincsenek rákényszerülve, hogy saját vállalkozást indítsanak, viszonylag könnyedén el tudnak helyezkedni már működő cégeknél.Valóban nincsenek ebből a szempontból kényszerhelyzetben a munkavállalók, ezért főként a nagyon elhivatott embereknél látunk erre nyitottságot. Nyilván ez azzal is összefügg, hogy egy saját startupot indítani kockázatosabb, mint elhelyezkedni mondjuk egy multinál.Ez 5 évvel ezelőtt még nem volt így. Ezért a jó ötlettel rendelkező vállalkozószellemű emberek támogató környezetben találhatják magukat itt is.Jelenleg több mint 120 startuppal vagyunk szoros kapcsolatban, ezek közül 60 olyan vállalkozás van, amely részesedett 50 ezer eurós támogatásban, és ez a szám jövőre akár 80-ra is növekedhet. Emellett évente több bootcampet rendezünk, amelyen további 10-12 vállalkozás vesz részt, ezért mondhatjuk, hogy a teljes szám valahol 200 körül lehet. És ezek közé most nem soroltam azokat a vállalkozásokat, akik hivatalosan nem regisztráltak hozzánk, de valamilyen formában felvették velünk a kapcsolatot.amit már egy orvostechnikai applikációnak ismertek el az amerikai hatóságok és bármilyen okostelefonra feltelepíthető, előzetes orvosi felírás után. És itt bejön az európai egészségügyi piac fragmentáltsága, mivel egy ilyen eszköz engedélyeztetésének minden országban külön kell végbemennie.

A forrásgyűjtést fogja könnyíteni a hamarosan induló közösségi finanszírozási platformunk . Ha valakinek az érdeklődését felkeltette egy másik uniós tagállamban induló vállalkozás működése, akkor abba könnyedén beszállhat, magánszemélyként.

Minden vállalkozás számára eljön az a pont, amikor nagyobb méretű finanszírozásra van szükség, és mi ebben tudunk segítségükre lenni, kapcsolatot teremtünk a vállalkozó és a befektetők között.Emellett együttműködünk az EU befektetési bankjaival, amely képes kielégíteni a 20-30-50 ezer eurós finanszírozási igényeit egyes európai startupok számára. Ennek köszönhetően nem kell az Egyesült Államokba menniük forrásért, ezzel is az EU-ban tartjuk ezeket az innovatív vállalkozásokat. Tevékenységünknek egy következő fontos része, hogy egy térképre helyezzük a szakmai partnereinket, elhelyezzük szakmai tudásukat és a startupok igényei alapján párosítsuk a vállalkozásokat a szakértőkkel. Ha ugyanis egy adott vállalkozás egy speciális niche piacon van jelen, vagy oda igyekszik, akkor nem könnyű ahhoz megtalálni a megfelelő szakmai támogatást. Ez gyakorlatilag egy hálózatos platform, amely összeköti a vállalkozásalapítókat és a szakértőket.Így van, az a szándékunk, hogy az EIT Health programjaiban részt vett startup a velünk való kapcsolatnak köszönhetően egyfajta minősítést kapnak. Ha valamelyik startup rendelkezik ezzel az ún. pecséttel, akkor az már jelzésértékű a pénzügyi befektető vagy akár az üzleti angyal számára. Közben a régiós versenyeink is egyfajta előválogatást jelentenek a befektetők szempontjából, ez azt jelenti ugyanis, hogy az EIT Health elvégzi az előzetes szakmai értékelést.

Ascsillán Endre, a GE Magyarország alelnöke és Kisgergely Kornél, a HiVentures vezérigazgatója stratégiai megállapodást írtak alá, jobbra mellettük Kurt Höller.

Mi az az EIT Health és mit csinál? Az Európai Bizottság és az Európai Technológiai Intézet által támogatott EIT Health a világ egyik legnagyobb egészségügyi innovációs kezdeményezése. Célja, hogy fenntartható módon mozdítsa előre az egészségügy alapjait és ezáltal megteremtse az emberek egészségesebb életvitelének és jólétének jövőbeni feltételeit egész Európában. Tagjai közt megtalálhatók Európa vezető egészségipari és gyógyszeripari vállalatai, természettudományi kutatóintézetei és egyetemei. Az EIT Health több mint 2 milliárd eurót fektet be az elkövetkezendő évtizedben célzottan Európa legtehetségesebb vállalkozói és kreatív elméinek projektjeibe, hogy olyan egészségügyi termékeknek és szolgáltatások fejlesztését és üzleti forgalomba hozatalát támogassa, melyek a demográfiai változások és az idősödő társadalmak által támasztott kihívásokra válaszolnak.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csökkentjük a befektető által futott kockázatot. És eközben a befektetőnek mindezért nem kell fizetnie. Már most rendelkezünk egy olyan digitális platformmal, ahol az előválogatott startupok és befektetők közvetlenül felvehetik egymással a kapcsolatot.Az elmúlt években ezen a területen látványos előrelépéseket tettünk. Azt is elmondhatjuk, hogy az amerikai befektetők Európában sokkal olcsóbban jutnak hozzá az életképes ötletekhez és szakértelemhez.Radikális folyamatokat ezen a téren nem látok, de vannak egyedi esetek. Ezért lenne hasznos, ha kimondanánk: az európai nagy szakmai befektetők, cégek közösen, amerikai tőkével fektessenek be az európai startupokba, és hozzájuk csatlakozzanak az Európai Unió fejlesztési bankjai. Egy ilyen együttműködéssel lehetne komolyan előrelépni és bízunk benne, hogy ehhez hamarosan el tudunk indítani egy platformot.