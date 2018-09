Három új magánegészségügyi tulajdonosváltásról suttognak

A legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók ott lesznek a Portfolio eseményén. Még nem késő jelentkezni: ÁTTEKINTÉS

A Magyar Narancs csütörtöki számában a magántőke egészségügyben látható terjeszkedéséről írt cikket. Ebben megemlíti, hogy információi szerint az elmúlt 1,5 évben lezajlott tulajdonosváltás és konszolidáció csak a kezdet a magánszektorban,A cikk arra is kitér, hogy egyre többen vesznek igénybe magánegészségügyi szolgáltatásokat, vagyis a keresleti oldal bővül. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ megbízásából 2017-ben készült tanulmány szerint a magánfinanszírozott ellátók összes engedélyezett járóbeteg-ellátási kapacitása már meghaladja a közfinanszírozott szegmensét. Idézi a tavalyi Portfolio Private Health Forumon elhangzott előrejelzést, miszerint a magánszolgáltatókhoz fordulók aránya 2018-ban meghaladhatja a 65%-ot is.Nemrégiben készítettük el a magánegészségügyi vállalatok 2017-es évéről szóló összesítésünket. Az általunk összegyűjtött 23 szolgáltató tavaly több mint 68 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 8,7%-os növekedésnek felel meg. Az árbevétel növekedési ütemének mediánja 10,2% volt a vizsgált cégeknél, ami némi lassulásnak felel meg a korábban látott 15%-os növekedési ütemek után.Az elmúlt hónapokban rendszeresen számoltunk be arról, hogy milyen tulajdonosváltások történtek a szektorban. Tavaly júliusban derült ki, hogy a Budai Egészségközpont többségi tulajdonosa lett a Csányi Sándor tulajdonában álló Bonitas. Majd idén februárban jött a hír, hogy az Affidea (korábbi nevén Diagnoscan) a Főnix-Med egészségügyi céggel gazdagította portfólióját. Áprilisban Lantos Csaba jelentette be, hogy eladta a Róbert Magánkórházat. A vevő az idén januárban alapított MedAlliance Holding Zrt, melynek elnökével Fábián Lajossal idén májusban készítettünk interjút.