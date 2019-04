Hárompontos javaslatcsomaggal álltak elő az innovatív gyógyszergyártók

Aggasztó magyar adatok

Beavatkozásra érett a helyzet

Dr. Holchacker Péter igazgató Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete - AIPM Dr. Holchacker Péter 2017 augusztusától látja el a 26 kutatás- és fejlesztésorientált gyógyszeripari vállalatot tömörítő Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatói pozícióját. A jogász-közgazdász... Tovább »

A magyar betegek kerülnek hátrányba

Mindez azért probléma, mert közben globálisan a gyógyszerinnováció új aranykorát éljük - hangoztatta. És ezeknek a terápiáknak csak a 40%-a jutott el a magyar betegek számára finanszírozott úton. Ezért fogalmazta meg új javaslatait az AIPM - mondta.

Dr. Vereckei Péter a Pfizer magyarországi ügyvezető igazgatója az AIPM elnöke A Pfizer magyarországi ügyvezető igazgatója, az AIPM elnöke. A Debreceni Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán végzett 1999-ben, az ELTE egészség-gazdaságtan, egészségpolitika szakirányán tanult tovább 2008-ban.... Tovább »

Mit kellene tenni?

A gyógyszerközkiadások strukturális reformja. A gyógyszerkassza nem önmagában pénzt kíván - fogalmazott ennek kapcsán Holchacker Péter. Az új terápiák befogadása lassú és nincs is meg a megfelelő módszer jelenleg. Az innovatív terápiák gyors biztosítása érdekében egy külön soron kellene ezeket befogadni, folyamatosan eredményesség alapon. A klasszikus gyógyszerkasszától külön kellene ezt kezelni, hogy ne okozzon feszültséget. Az igazgató szerint a NEAK nem zárkózott el ettől a javaslattól.

A gyógyszerkassza nem önmagában pénzt kíván - fogalmazott ennek kapcsán Holchacker Péter. Az új terápiák befogadása lassú és nincs is meg a megfelelő módszer jelenleg. Az innovatív terápiák gyors biztosítása érdekében egy külön soron kellene ezeket befogadni, folyamatosan eredményesség alapon. A klasszikus gyógyszerkasszától külön kellene ezt kezelni, hogy ne okozzon feszültséget. Az igazgató szerint a NEAK nem zárkózott el ettől a javaslattól. A befogadások bürokratikus elemeinek lebontása. A hatékony innovatív terápiákról minél hamarabb, de maximum a kérelem benyújtásától számított egy éven belül érdemi döntés szülessen.

A hatékony innovatív terápiákról minél hamarabb, de maximum a kérelem benyújtásától számított egy éven belül érdemi döntés szülessen. A gyógyszeripar nemzetgazdasági hozzájárulásának megerősítése. A különadók leírásának biztosításával lehetne itt előrelépni. Valamint fontos lépés lenne a klinikai vizsgálatok költségeinek kutatás-fejlesztési ráfordításként történő elismerése, és azok egy részének különadóból történő leírhatósága.

A születéskor várható élettartam nagy mértékben javult az elmúlt 50 évben, azonban régiós összevetésben aggasztóak a magyar adatok - kezdte előadását az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.- vonta le a következtetést Holchacker Péter, az AIPM igazgatója, aki arra a triviális összefüggésre, hogy ha többet költünk egészségügyre, akkor jobbak lesznek ezek a mutatók.A régiós országokhoz képest további lényeges különbség, hogy miközben a GDP arányában közel hasonló mértékben költünk az egészségügyre, azonban a közkiadások aránya a teljes költésen belül lényegesen alacsonyabbak, mint máshol - magyarázta a szakember.Holchacker Péterrel nemrégiben készítettünk interjút:Az egyesület a problémák bemutatására videósorozatot is készített:Vereckei Péter, az AIPM elnöke szerint eredményesség alapú szemléletre kellene áttérni a finanszírozásban. Közben kitért a gyógyszerkassza összetételére, és rámutatott arra, hogy a gyógyszeripar közel a negyedét fedezi a teljes gyógyszerkasszának.Az állam reálértéken mintegy 20 milliárd forinttal kevesebbet biztosít a gyógyszerkiadásokra - emelte ki.Ha régiós összefüggésbe helyezzük a gyógyszerköltéseket, akkor is átlag alattiak a magyar költések - folytatta. Az átlag eléréséhez durván 40 milliárd forint kellene évente - fűzte hozzá.A gyógyszerfinanszírozás új alapjainak megteremtése érdekében az egyesület három javaslatot fogalmazott meg:Ez utóbbi javaslatról részletesen itt számoltunk be: