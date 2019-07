Hivatalos: rengeteg egészségügyi dolgozó hiányzik Magyarországon

Erről is szó lesz a Portfolio egészségügyi konferenciáján. Néhány napig még kaphatók extra early bird árú jegyek. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A 240 oldalas dokumentum egészségüggyel foglalkozó részében a KSH a legutóbbi adatok alapján megállapítja, hogyHazánkban a nők várható élettartama és az egészségesen leélhető időszaka között közel 18, a férfiak esetében 13 év a különbség, azaz átlagosan ennyi időt küzdenek betegségekkel az életük során. A várható élettartam tekintetében az országon belül nagyok a különbségek: míg a Közép-Magyarország nagyrégióban a két nem elmaradása az uniós átlagtól csak 1-1 év, addig az észak-alföldi férfiaké és a dél-dunántúli nőké már több mint 8 év volt.

Klikk a képre!

2017-ben a háziorvosok nyilvántartásai szerint 3 millió 155 ezer 19 éves és annál idősebb, és közel 11 ezer 19 évesnél fiatalabb pácienst kezeltek magas vérnyomással. A 19 évesnél fiatalabbak 0,6%-a (a lányok 0,4, a fiúk 0,7%-a), az annál idősebb népesség négytizede (a nők 42, a férfiak 37%-a) küzdött a betegséggel, az érintettség azonban ennél is nagyobb lehet, mivel a betegség sokáig nem okoz tüneteket, illetve a betegek egy része nem fordul orvoshoz.

egyes kórházi osztályokon jelentős a gyógyító személyzet hiánya.

A KSH friss jelentése azt is kimondja, hogyAz egészségügy 185 ezer álláshelyének 79%-ában orvosokat (42 ezer) és szakdolgozókat (104 ezer) foglalkoztattak 2017-ben.Az orvosi állások 38, a szakdolgozói állások 52%-a avan, aholAz üres orvosi álláshelyek aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg (9,9%) és Jász-Nagykun-Szolnok (7,1%) megyében a legmagasabb, de további hat megyében és Budapesten (4,5%) is átlag (3,8%) feletti.A statisztikai hivatal mindemellett részletes táblázatban mutatja be a legnagyobb munkaerőhiánnyal küzdő kórházi osztályokat a