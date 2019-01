Kásler szerint 1,5-2 millió forintos orvosfizetés lenne a reális

ha a realitásokhoz próbálunk közelebb kerülni, másfél-kétmillió forintos havi fizetés mindenféleképpen azt a biztonságot jelenti, amiből egy orvos méltó módon fent tudja tartani magát és a családját.

"Nyilvánvalóan a jelenlegi fizetéseknél lényegesen magasabb fizetéseket gondolnék olyan magasnak, ami felvethetné a paraszolvencia megszüntetésének a lehetőségét, de ez reális cél" - fogalmazott az InfoRádióban Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.Arra a kérdésre, hogy mekkora lenne a megfelelő fizetés, arról a miniszter az Aréna című műsorban azt mondta,Szerinte nem kizárólag fizetésekről van szó, hanem például a lakhatásról is; a fizetések folyamatos és intenzív emelése mellett a szociális viszonyokon is javítani kíván az állam.Kásler Miklós ennél tovább is ment: az ő társadalomfelfogása szerint ugyanis "mindenki egyformán fontos, mindenki a maga helyén tegyen meg mindent", úgy gondolja, hogy "mindenkinek a saját igényeihez megfelelő életet célszerű biztosítani, nagyon sokan ezt el is érték, az egyéni igények különbözőek".Arra a felvetésre, hogy az orvosok fontosabbak-e például a következő generációt tanító tanároknál, Kásler Miklós - orvos-tanárként is - úgy reagált, nagyon nehéz a két hivatást összehasonlítani: "még az árukat is" - tette hozzá. Az erőforrástárca vezetője úgy fogalmazott "a magyar tradíció az, hogy először a munka, azután a javak birtoklása; de ha ez eltolódik, én azt sem nehezményezem".Ma este 6 órától Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere lesz az InfoRádió Aréna című műsorának vendége.