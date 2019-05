Kezd eltűnni a cukor a hazai cukros üdítőkből

Érdekes, hogy a közlemény egy szóval sem említi meg, hogy ehhez a kedvező folyamathoz a népegészségügyi termékadó kényszerítő hatása járult hozzá jelentős mértékben. Az új különadót 2011-ben vezette be a kormány és fokozatosan szigorította (az adómérték emelésével és a termékkörök kibővítésével), és ennek következtében kényszerültek a gyártók a receptúrájuk módosítására és a termékpalettájuk eltolására. A neta-ról kifejezetten pozitívan szól minden alkalommal az Egészségügyi Világszervezet, a WHO szerint egész Európában példaértékű lehet a különadó alkalmazása. A chipsadónak vagy cukoradónak is nevezett teher két csatornán is kifejtette hatását: egyrészt drágultak az egészségre bizonyítottan káros élelmiszerek és emiatt csökkent a fogyasztásuk, másrészt a gyártókat lépésre kényszerítette.A mostani bejelentés időzítése sem lehet véletlen az üdítőgyártók részéről. A kormány a május elején nyilvánosságra hozott konvergenciaprogramjában már jelezte a közeli tervei között, hogy az egészségre káros termékek fogyasztását terhelő adók emelésére készül. Konkrétumokat nem említett a program, de itt nyilván a népegészségügyi termékadó kiterjesztésére és mértékének emelésére lehet gondolni. Az adócsomagot, amely tartalmazhatja már az adó emelését, a következő napokban nyújtja be a kormány a parlamentnek.