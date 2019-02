Már csak a román és albán egészségügy rosszabb a magyarnál

A magyar egészségügy 33. helyezést ért el a 35-ből: Romániát és Albániát még éppen előzzük, de vastagon előttünk jár Bulgária, nem is beszélve a mezőny első felében végzett Szlovákiáról és Észtországról - emeli ki a szakember. A dobogós helyeken Svájc, Hollandia és Norvégia. Ami különösen fájó: a viszonylag alacsony egészségügyi ráfordításokhoz képest is nagyon keveset sikerül kihozni a rendszerből - teszi hozzá.A mintegy 50 mutatóból összeállított elemzésről lehet azt mondani, hogy a szempontok szubjektívek, és politikai színezetű megjegyzésektől sem mentes a szöveges elemzés, felróva például a magyar kormánynak, hogy az egészségügy helyett felesleges dolgokra költi a pénzt. Az indikátorok ezzel együtt jól leképezik az egészségügy fogyasztói, vagyis a betegek számára fontos tényezőket a betegjogoktól a várakozási időkön át a gyógyszerek hozzáférhetőségéig, az osztályzatok pedig reálisnak tűnnek a hazai egészségügy állapotára és teljesítményére vonatkozóan.Kovácsy tájékozódási célból készített egy diagramot is, amely az egyes években elért helyezéseinket hasonlítja össze - ahol magasabb az oszlop, ott a rangsorban jobban álltunk, a 0,5 jelenti a mezőny közepén való elhelyezkedést, a 0 szint pedig az utolsó helyet. Látható, hogy 2012-2014 markáns (bár a 2006-2010-es szintet el nem érő) javulása után az utóbbi három év összességében romló tendenciáját folytatva új mélypontra süllyedt a többi országhoz képest elfoglalt helyünk.