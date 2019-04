Megmozgatta az embereket az egészségügyi államtitkár

Ne vett egészségre, hanem tett egészségügy felé menjünk

- fejtette ki az új irányt az államtitkár. Ennek lényege, hogy miközben jelenleg a betegségekre veszünk terméket, a jövőben a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Ez egy új paradigma, amire engem nem tanítottak az orvosi egyetemen és ma sincs ez másképp az egyetemeken - jelezte Horváth Ildikó, aki ezt követően a kormány járványügyi intézkedéseit foglalta össze.Ma immunizálni nem tudunk a nem fertőző betegségek esetében, de paradigmaváltás szükséges a kezelés és megelőzés terén - hívta fel a figyelmet.Az egészségügyi fejlesztések keretét jelenleg a kormány részéről az Egészséges Magyarország 2014-2020 dokumentum adja. Ebben 5 átfogó, általános célkitűzést vállalt a kormány (születéskor várható élettartam, egészségben eltöltött életévek számnak növelése, fizikai és mentális egészség növelése, egészségtudatos magatartás elősegítése, területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése).Az intézkedések közül külön kiemelte a táplálkozás-egészségügyi intézkedéseket. Az egyik ilyen volt az egészségügyi kockázatokat hordozó élelmiszerek megadóztatása. A népegészségügyi termékadót a WHO európai régiójában Jó gyakorlatként azonosították - mutatott rá. A következő lépés volt a transz-zsírsavak betiltása, és nem feledkezhetünk meg a közétkeztetésben bekövetkezett változásokról - mondta az egészségügyi államtitkár, aki megemlítette az iskolai modellprogramokat is.- emelte ki. A gyerekek esetében az elhízás és túlsúly arányának stagnálása eredmény, mert máshol emelkedést tapasztalunk - fűzte hozzá.Kitért a magyarországi daganatos megbetegedésekre is. Csökkent a halálozási arányszám Magyarországon is ebben a tekintetben, azonban a WHO európai régiójához képest nem közeledtünk - ismerte be Horváth Ildikó.Külön megemlítette, hogy az EU-n belül hazánkban a legmagasabb a vastag- és végbélrák okozta halálozások aránya, a vastagbélrák a második leggyakrabban előforduló rosszindulatú megbetegedés. Ezért indult célzott vastagbélszűrési program, ennek keretében került kiküldésre 325 ezer meghívó.Megemlítette továbbá a pilot tüdőrák szűrési progoramot, a mammográfiai szűrőprogramot. Ez utóbbi keretében szereznek be 10 új mobilszűrő buszt.A kérdéseket követően Horváth Ildikó együttmozgásra ösztönözte a hallgatóságot. Fél percen keresztül közösen mozogtak, tornáztak a teremben ülők az egészségügyi államtitkárral a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.

Horváth Ildikót követik a mozgásban a META konfernecia résztvevői.