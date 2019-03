Mindenkit a magán-egészségügyi rendszerbe terelne az MNB javaslata

A jelenlegi rendszer továbbfejlesztése lenne; ebben a pillanatban Magyarországon a GDP arányában 7,4 százaléknyi forrást fordítanak az egészségügyi kiadásokra, ez elmarad az Európai Unió szintjétől. Szintén problematikus, hogy 2,2 százalék közvetlenül a háztartások zsebéből fizetődik ki, nagyobb részt állami forrásból, kis részben magánpénztári szolgáltatókon keresztül

alanyi jogon mindenki bekerülne a magánrendszerbe is, és saját maga döntené el, hogy mennyi pénzzel "száll be" a pénztárba.

Szerdán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évadnyitóján Matolcsy György jegybankelnök jelentette be a Versenyképességi program 330 pontját, külön kitérve rá, hogy több tucatnyi pont foglalkozik az egészségügy átalakításával, mégpedig olyan módon, hogy az eddigieknél sokkal nagyobb mértékben támaszkodna az állami egészségügy a magánszektorban zajló gyógyításra.- egészítette ki az elhangzottakat az InfoRádiónak Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője.A Magyar Nemzeti Banknál átgondolták az egészségügyi szolgáltatók rendszerét, és úgy látják, hatékonyabban, olcsóbban is el lehetne érni ezeket a szolgáltatásokat a rendelkezésre álló forrásból. Ugyanakkor ha emellett normatív támogatás vagy adókedvezmény formájában nyújtott finanszírozást is "odatesz" az állam, és a munkáltatókat is ösztönzik - például adókedvezménnyel -, hogy támogassák ezt a rendszert, akkor az egészségügyi kiadási arány, az arra fordított pénz összege növekedhet.A jegybank által javasolt rendszer úgy nézne ki, hogy"Ebben a pillanatban noha a magán-egészségügyi biztosítási szolgáltatások rendelkezésre állnak, ezt rendkívül kevesen veszik igénybe. Ha ez mindenkinek alanyi jogon rendelkezésre állna, akkor az állampolgárok dönthetnének arról, hogy a jövedelmük, a bérük arányában milyen százalékban helyeznek pénzt a rendszerbe" - mondta Binder István, hozzátéve, a szóban forgó rendszernek egészségpénztári és nyugdíj-biztosítási "zsebe" is lenne. A munkáltatók számára tehát a befizetéseket adó- és járulékmentessé tennék.Hogy mire lenne használható az egészségpénztári tagság?"Például egy rettegett daganatos betegséggel kapcsolatos műtéti kiadásokra, vagy biztosító által finanszírozott egyéb, váratlan kiadásokra. De nem az állami rendszert váltaná fel az alanyi egészségpénztári tagság" - tette egyértelművé Binder István.