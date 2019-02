Mire készül a legnagyobb román magánegészségügyi cég az első külföldi bevásárlása után?

Jelenleg teszteljük a magyar piacot a nemrégiben bejelentett tranzakcióval, mindeközben az előttünk álló időszakban vizsgálni fogjuk a további terjeszkedési lehetőségeket.

A Magyarországon jelenlévő orvosi gárda rendkívül értékes és úgy gondoljuk, hogy közösen erősíteni tudjuk a MedLife rendszerét, amely így magas minőségű orvosi szolgáltatásokat tud majd nyújtani most már nemcsak Romániában, hanem Magyarországon is.

amennyiben ez a vállalkozásunk sikeres lesz, akkor Románia és Magyarország úttörőnek fog számítani. És a folyamat végén létrejöhet egy regionális társaság.

A MedLife lépése volt az első olyan tranzakció a romániai magánegészségügyi piacról, amely külföldi piacon valósult meg és büszkék vagyunk arra, hogy a MedLife ennek köszönhetően átlépte a határokat, és külföldön valósított meg tőkebefektetést. Az eddigi belföldi akvizíciós terveink elismertek a magánegészségügyi szektorban, mivel társaságunk nagyon aktív és jól struktúrált politikát folytat ezen a téren. Mára a MedLife az egyetlen magántulajdonban lévő egészségügyi vállalat, amely képes volt ekkora méretű akvizíciókat lebonyolítani.Hiszünk abban, hogy a terjeszkedéshez szükséges tudással, a doktorokkal való kapcsolatainkkal és a társaság működésében érdekelt további felek támogatásával sikeresen fel tudunk építeni egy hosszú távon is magabiztosan fejlődő üzletet.Meglátásom szerint Európában hiányoznak a határon átnyúló üzleti együttműködések, és eddig csak nagyon kevés vállalat hajtott végre a miénkhez hasonló dolgot, főként a nagyon komplex egészségügyi szektorban, ami alatt egyszerre kell érteni a klinikai ellátást, a diagnosztikát, a labortevékenységet, valamint a fekvőbeteg ellátást. Jó esély van arra, hogy a MedLife nemzetközi terjeszkedése példává váljon, ésNagyon érdekes a magyar magánegészégügyi szektor, és úgy gondolom, hogy komoly növekedési potenciállal rendelkezik. Az orvosi és egészségügyi turizmus már régóta fontos eleme a magyar gazdaságnak. A magyar piac speciális jellemzői pedig kiváló célponttá teszik az országot az ilyen szolgáltatások iránt, az ilyen céllal az országba érkező turisták magas száma erre a legjobb bizonyíték. A több egészségügyi problémával is küzdő betegek több intézmény látogatására is kényszerülhetnek párhuzamosan problémáik kezelése érdekében, erre pedig kézenfekvő megoldás egy multidiszciplináris egység vagy kórház.

Mihai Marcu, az alapító Mihai Marcu a MedLife igazgatótanácsának elnöke és a tőzsdén jegyzett társaság vezérigazgatója. A legnagyobb romániai magánegészségügyi szolgáltatót 1996-ban alapította a család, testvére Nicolae Marcu 2016 óta tagja az igazgatótanácsnak. A 2017-es éves jelentés szerint Mihai 21%-os részesedéssel rendelkezett a cégben, testvére Nicolae 15%-os, míg édesanyjuk Cristescu Mihaela szintén 15%-os tulajdonos volt az akkori adatok szerint.

Az 1970-ben született Mihai Marcu 1995-ben végzett a Bukaresti Egyetem Matematika és Számítástudományi Karán. A MedLife előtt a román bankszektorban vállalt vezető pozíciókat, például a RoBank alelnöke volt (azóta az OTP megvásárolta azt a bankot).

A legnagyobb román magánegészségügyi szolgáltató, a MedLife képekben. (galéria, 9 kép)

A technológiai fejlődéssel párhuzamosan az egészségügy és gyógyítás területén is nyilvánvalóvá válnak ennek következményei: a hagyományos fogyasztói megközelítéseket teljesen felforgatja a digitalizáció, a betegeknek egy új típusa alakult ki, aki teljes informáltságra törekszik, ennek érdekében olyan eszközökhöz és alkalmazásokkal szerelkezik fel, amelyekkel hatékonyabb ellátást kaphat (mind időben, mind költségben). A 20-30 évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnő szolgáltatások, mint például, hogy a világ bármely pontjáról elérhetővé válnak online a leletek, vizsgálati eredmények, vagy például, hogy a beteg krónikus betegsége távolról is megfigyelhető, kezelhető, mára teljesen szokványossá váltak. Tudomást kell venni az új digitalizációs lehetőségekről, sőt az a célunk, hogy mi legyünk az első egészségügyi szolgáltató, amely a leggyorsabb ütemben alkalmazza és használja ki a digitális medicinában rejlő lehetőségeket. Kezdetben ezt a modellt Romániában próbáljuk ki, de a jövőben ezt Magyarországon is bevezetjük.Mihai Marcu először a Portfolio-nak adott interjújában beszélt arról tavaly decemberben, hogy elérkezett az idő arra, hogy az országhatáron kívülre fókuszáljanak.