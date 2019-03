Mit mondanak az innovatív gyógyszergyártók a legújabb egészségügyi javaslatokra?

Megszólal az AIPM

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) üdvözli és előremutatónak tartja a kormány egészségügyet érintő javaslatcsomagját, valamint a Magyar Nemzeti Bank 330 pontos Versenyképességi Programjának magállapításait,- olvasható a szervezet közleményében.Holchacker Péter, az AIPM igazgatója a magyar innovatív gyógyszergyártók nevében üdvözölte, hogy a Magyar Nemzeti Bank stratégiai javaslatai közé bekerült az innovatív terápiák alkalmazásához szükséges források előteremtésének szándéka, amit az innovatív gyógyszeripar maximális partnerséggel és szakmai segítséggel kíván támogatni.Az egyesület azt is hozzátette, hogy bíznak abban, hogy "a megvalósításhoz a kormány megfelelő forrásokat is biztosít, így például a gyógyszerkassza is növekedhet, tekintettel arra, hogy a gyógyszerkiadások az elmúlt 12 évben reálértéken nem emelkedtek. A gyógyszerekre fordított nettó magyar közkiadás mértéke elmarad még a visegrádi országok átlagától is, miközben a gyógyszeripari szereplők különadók formájában mára már a kassza ötödét állják". jegybank és a kormány egészségügyet érintő javaslatairól két külön cikkben is beszámoltunk. A kormány külön nem foglalkozik a gyógyszerek kérdésével a 94 oldalas anyagában.Az AIPM-nek nyilvánvalóan ez a programelem nyerte el a tetszését a jegybank csomagjában:Az biztos: a gyógyszerkassza kiadásainak visszavágása egyik gyógyszergyártó szegmensnek sem kedvezne. Más kérdés, hogy ha ez a kiinduló állapot, akkor a kiadások szerkezetének átalakításával bizonyos szereplők jobban, mások rosszabbul járnának. Fontos látni, hogy itt az egyes csoportok más és más érdekekkel rendelkeznek.Azt sem szabad elfelejteni, hogy az MNB javaslatai között szerepelnek még olyan lépések, amelyek közvetlenül érintik a gyógyszergyártók működését, nem épp a pozitív irányban.Tavaly júliusban a jegybank szakértői szintén javaslatokkal álltak elő az egészségügy területén, akkor 22 pontban foglalták össze a teendőket az egészségügy területén. Ebben két olyan pont volt, ami a gyógyszerpiacot érintette. A felírt gyógyszerek szükségességének szakmai felülvizsgálata, valamint a beteg-együttműködésen alapuló gyógyszerár-korrekció bevezetése.