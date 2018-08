Ne ijedj meg, ha az étkezési szokásaidról kérdeznek majd ősszel

A népegészségügyi területen formálódó változásokról részletesen is szó lesz a Portfolio őszi konferenciáján. További részletek: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) hétfőn MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az országosan reprezentatív adatok alapján készülő elemzés többek közöttA felmérés lehetőséget kínál arra is, hogy más, a népegészségügyi akciótervek előkészítéséhez szükséges információk is elérhetővé váljanak a szakemberek számára - tették hozzá.Mint írták, a felmérés nélkülözhetetlen bizonyos népegészségügyi programok kidolgozásához, és reális képet ad majd a lakosság táplálkozási szokásairól, tápláltsági állapotáról. Emlékeztettek,A mostani,egyrészt a gyógyszermellékhatásokkal kapcsolatos ismeretekre, az étrend-kiegészítők fogyasztására és a dohányzással kapcsolatos szokásokra is rákérdeznek majd - emelték ki.Közölték, az embereket az OGYÉI által megbízott cég kérdezőbiztosai keresik fel, és a már említett témákban egy kérdőív kitöltésére kérik a lakosokat, ezzel párhuzamosan pedigarra kérik az érintetteket, hogy három napon keresztül rögzítsék, mit fogyasztottak. Ezt követően egy dietetikus jelentkezik a vizsgálatba bevont személynél, akinek segítségével átbeszélik a táplálkozási napló adatait, emellett pedig testsúly- és magasságmérést is végeznek.A felmérést, az adatfelvétellel megbízott cég levélben már tájékoztatta, illetve folyamatosan tájékoztatja az érintetteket.Az OGYÉI levélben értesítette a felmérés céljáról a kijelölt települések jegyzőit, polgármestereit és a hatóságokat.Kitértek arra is, hogy a begyűjtött adatokat a hatóság a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak szigorú betartásával,, és csak tudományos kutatási célra használja fel, amelyet a későbbiekben - összesített adatok alapján - publikál majd.