Nem történt csoda a sürgősségiken

A sürgősségi osztályok változatlanul nehezen küzdenek meg a betegáradattal, az új rendszer személyi és informatikai feltételeit nem sikerült megteremteni.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az év elején adta ki közleményét arról, hogy rendben útnak indult az új évben az új sürgősségi ellátás rendszere. Akkor azt írta a tárca: köszönetét fejezi ki az egészségügyi intézményeknek a sürgősségi ellátás zökkenőmentes bevezetésért és a betegek ellátásában nyújtott magas minőségű szakmai tevékenységért, illetve a rendszer kialakításában korábban végzett komoly előkészítő munkáért.Január 1-től megváltozott a sürgősségi ellátás rendje. A változásnak köszönhetően gyorsabbá és biztonságosabbá vált az ellátás, ugyanis a triázs rendszer lehetővé teszi, hogy a lehető legrövidebb idő alatt rögzítsék a sürgősségi ellátás informatikai hálózatában a beteget, majd a súlyossági kategóriák alapján azonnal besorolják aktuális állapotának megfelelően. Ezzel a szabályozással hatékonyabbá vált a rendszer, hiszen a magas kockázatú betegeket kiemelik a kevésbé sürgős ellátást igénylők közül - írta az EMMI.Ezek után szerzett tapasztalatokat a napilap.A lap arra is emlékeztet: a gyorsabb és differenciáltabb ellátást elrendelő jogszabály az év vége előtt tíz nappal jelent meg. Ez az adatrögzítést is szigorította, vagyis részletesebb információfelvételt kellene megvalósítani. Ehhez azonban még nem készült el, így nem is állt rendszerbe az informatikai program. "z ellátók most kézzel írják az adatokat. Azaz, ha most valaki arra lenne kíváncsi, hogy megtörtént-e öt percen belül az első triázs, vagy hol csúszott meg időben a beteg ellátása, csak úgy lehetne megtudni, ha valaki egyenként átlapozná a kórlapokat. De egyébként erre sincs ember az intézményekben" - írja a lap.A tapasztalatok szerint a várakozási idő nem rövidült, az ünnepek alatt ugyanannyi orvosra jóval több beteg jutott. A főigazgatók a helyzetet azzal magyarázták, hogy az ellátás gyorsításhoz a jogszabály helyett elsősorban több orvosra, triázs nővérre lenne szükségük. Így lett a triázs nővér egyidejűleg betegút szervező és tájékoztató munkatárs, valamint az akut alapellátási egységben is a szakember.Az akut alapellátási egységhez kerülnek a nem súlyos esetek, azonban egy név nélkül nyilatkozó intézményvezető ennek kapcsán arra mutatott rá, hogy a banális panaszok közt is lehet életveszélyes baj. Ezért például ez a vezető úgy döntött, hogy addig nem bocsátható el beteg a sürgősségiről, ameddig azt nem látta orvos, ez pedig a gyakorlatban ugyanolyan működés, mint korábban.A sürgősségi ellátás új rendjéről itt írtunk korábban.