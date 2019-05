Népszerű gyógyszerek válnak vénykötelessé

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája. Jegyek még extra early bird áron kaphatók: ÁTTEKINTÉS

Csak azok a készítmények lesznek receptre felírhatók, melyeknél a biztonságos napi dózis nem haladja meg az 1200 milligramm ibuprofént, illetve a 600 milligramm dexibuprofént.

Néhány ibuproféntartalmú készítmény vényköteles lesz a jövőben a hazai patikákban - közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a napilappal.A lap azt is megjegyzi, hogy évente a lakosság ilyen készítményekből 2,5-3 millió dobozt vásárol.Pillanatnyilag 57 készítmény tartalmazza ezt a hatóanyagot, és csupán tíz lesz biztosan vényköteles. Néhánynál a jogosult dönti el, kéri-e az átsorolást. Húsz-harminc készítmény biztosan vény nélküli marad. A változtatás csak a tablettákat érinti, a szirupok, szuszpenziók vény nélküliek maradnak, és a kombinációs készítmények is - tájékoztatta a lapot a szervezet.Amellett, hogy még nem ismert az érintett készítmények körét és a módosítás idejét, az is kiszámíthatatlan, hogy milyen reakciót váltanak ki a hírek a lakosságból.Nem tudható, hogy rövid távon kialakul-e felvásárlási láz, vagy sem. Hosszabb távon egyes népszerű készítmények elérhetősége mindenképpen csökkenni fog, és ez befolyásolja a vény nélküli készítmények forgalmát is - mondta Marjai Tamás.Magyarországon az ibuproféntartalmú készítmények kizárólag vény nélkül érhetők el.