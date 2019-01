Olyan daganatterápiát végeztek a SOTE-n, amilyet még soha Magyarországon

A hazánkban most először végzett intervenciós radiológiai daganatterápia egy 72 éves, jó állapotú, a nyelvgyök területéről kiinduló daganat okozta máj áttétében szenvedő páciensnél történt. A világon már másfél évtizede használt eljárást olyan elsődleges májrák, valamint más szervek okozta májáttétek esetén alkalmazzák, aholA radioembolizáció többszakmás eljárás, melynek lényege, hogy a kar felől katéterrel bejutva, a máj tápláló erein keresztül, a tumor vérellátásába mikroszkopikus méretű sugárforrások tízezreit juttatják be. Ezek az apró sugárzó részecskék a daganat ereiben elakadva rendkívül nagy dózisú, de csak a tumorban hatást kifejtő,A beteget így sem a kezelés alatt, sem az azt követő rövid megfigyelés idején nem kell elkülöníteni családjától, otthonától.Dr. Bánsághi Zoltán, a Radiológiai Klinika igazgatóhelyettese, a nukleáris medicina és képalkotó szakemberből, intervenciós radiológusból, valamint klinikai onkológusból álló munkacsoport vezetője elmondta, a kezelés fájdalommentes, körülbelül 40 perces érfestésként élhető meg, melyet követően - betegbiztonsági okokból - mindössze 24 órás megfigyelés szükséges, utána a beteg hazamehet. Mivel a beavatkozást kar felőli katéterezési technikával végzik, ezért a megfigyelési időszakban sincs a páciens ágyhoz kötve, sem mozgásában korlátozva - emelte ki.Hozzátette, Magyarországon az elmúlt négy évtizedben mind a máj elsődleges, mind a más szervből kiinduló, de a májba már áttétet adó daganatok száma növekedett. Összességében éves előfordulásuk 8-9 ezer közé tehető, és körülbelül hatezer esetben a daganatos máj sebészileg operálhatatlan, az esetek felében pedig sikeres műtétet követően is számítani lehet a daganat kiújulására a májon belül.A radioembolizációs daganatterápia eredményei a nem operálható esetekben is biztatóak, sőt számos adat arra utal, hogy az eljárással, a műtéti ellátásra nem alkalmas esetek egy részénél mód van a daganat kisebbítésére és a daganatmentes májterület térfogatának növelésére, ami műthetővé teheti a pácienst.Dr. Bérczi Viktor, a Radiológiai Klinika igazgatója elmondta, mindvégig támogatta, hogy a radioembolizációt mint új tumorterápiát Magyarországon is be lehessen vezetni.Jelenleg zajlik a következő beavatkozás tervezése, és a szükséges elővizsgálatok után, várhatóan