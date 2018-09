Szijjártó Péter hazai gyógyszercégekkel egyeztetett

Dr. Greskovits Dávid Elnök Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, (MAGYOSZ) Greskovits Dávid a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán szerzett doktori fokozatot. Pályáját a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárban kezdte termelésirányító gyógyszerész, drazsírozó üzem részlegvezető... Tovább »

Bogsch Erik Elnök Richter Gedeon NyRt. Bogsch Erik vegyészmérnök, okleveles mérnök-közgazdász, 1992 óta a Richter Gedeon vezérigazgatója. 1970-77 között a kutatás-fejlesztés területén töltött be különböző pozíciókat. 1977-83 között a MEDIMPEX Gyógyszer-külkereskedelmi... Tovább »

A Portfolio-MAGYOSZ konferenciára ide kattintva lehet jelentkezni.

A tárgyaló felek olyan stabil, átlátható, kiszámítható üzleti- és jogszabályi környezet megteremtéséről egyeztettek, amely ösztönzi a magyarországi, K+F vezérelt, erősen exportorientált gyógyszeripari kapacitások, a foglalkoztatási szint, valamint az ágazat hazai és nemzetközi versenyképességének erősítését, fokozását.

A több, mint százéves múltra visszatekintő magyarországi gyógyszeripar érdekeit képviselő MAGYOSZ Elnökségi ülésén Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter is részt vett. Az egyeztetés szükségességét az iparág versenyképességének növekedését gátló kihívások indokolták.Szijjártó Péter az elnökségi ülésen köszönetét fejezte ki mindazért a teljesítményért, amit a Magyarországi Gyógyszergyártók nyújtottak az elmúlt időszakban a magyar gazdaság fejlődése, a hazai versenyképesség fokozása érdekében.A miniszter elismerően nyilatkozott az iparág 12%-os termelésiérték-növekedéséről, a 17%-os foglalkoztatás növekedésről, valamint az iparág külgazdasági szerepéről. Véleménye szerint a gyógyszeripar gazdasági teljesítménye jelentős mértékben hozzájárul az ország 4%-os növekedési pályájának fenntartásához, valamint a múltbeli és a jövőbeli külgazdasági növekedésünkhöz is.Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke elmondta, a MAGYOSZ közel három évtizedes működése során talán sosem kellett olyan komoly kihívásokkal szembesülnie, mint amilyenre most kell felkészülnie az ipar szereplőinek.Hodász István, az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója az ülésen bemutatta az egyik legfőbb kihívást, hiszen a hazai gyógyszeripar jövőjét egy uniós szabály írhatja át. 2019-től bevezetik a gyógyszerek egyedi azonosítását, melyhez kiépítendő pán-európai rendszer valamennyi költsége a gyártókat és forgalmazókat terheli. A MAGYOSZ gyártó tagvállalataitól nagyságrendileg 20 milliárd forint ráfordítást igényel ez a beruházás, ebből a hazai KKV vállalatokra mintegy 3-3,5 milliárd forint teher hárul.Az ülésen Bogsch Erik, a RICHTER Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. elnöke köszönetét fejezte ki, hogy a Magyar Kormány támogatja a generikus gyógyszeripar jövőjét garantáló, ún SPC gyártási mentesség intézményét. Az intézkedés Európában a magas minőségű gyógyszerekhez való hozzáférés javítása, a generikus és biohasonló gyártók, valamint a KKV-k versenyképességének növelése, a munkahelyek, a beruházások és a K + F tevékenység ösztönzése érdekében kulcsfontosságú.Az iparág külgazdasági jelentőségéről tovább egyeztetnek a szeptember 25-i szakmai konferencián is, ahol nemzetközi előadók mellett a Külgazdasági és Külügyminisztérium is képviselteti magát. Emellett a konferencián a lengyel és a cseh gyógyszeripari szövetségek is bemutatkoznak. Ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter elismerte annak fontosságát, hogy a V4 országokban Magyarország vezető a gyógyszeripari beruházások tekintetében.