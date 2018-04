Teljesen új szereplő Orbán Viktor negyedik kormányában

A Heim Pál vezetője

Nagy Anikó jelenleg a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató-főorvosa. Szakmai önéletrajza szerint 1962-ben született Szolnokon. Szakmai képesítései és iskolai végzettségei között szerepel: egészségbiztosítási szakorvos, gesztroenterológus, csecsemő-gyermekgyógyászati szakorvos, orvos-közgazdász (Nyugat-Magyarországi Egyetem), oklevele Európa szakértő (Nyugat-Magyarországi Egyetem), általános orvosi diploma (Szegedi Orvostudományi Egyetem).2012-ben lett a Heim Pál főigazgatója, óriási adóssággal vette át az intézményt. Elárulta, hogy ezt úgy tette rendbe, hogy a kórház minden egységét átvizsgálták, számos programot hajtottak végre a "komoly válságban". "Nem tudtuk és nem tudjuk teljesen nullára hozni ezt a rendszert, mert eddig még mindig hiányzott hozzá a szükséges többlet finanszírozás, amivel ez megoldható lenne" - magyarázta korábban.

Nagy Anikó főigazgató az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló fejlesztésekről tartott sajtótájékoztatón a budapesti Heim Pál Gyermekkórházban 2018. március 14-én. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Karrier

Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszokat találjak, új szakmát kellett megtanulnom. Három, különböző közgazdasági másoddiplomát szereztem a Soproni Egyetemen, köztük az orvos-közgazdászt

egy kicsit megelőzte a korát bennem és általam ez a gazdálkodási vágy, de mindig az motivált, hogyan lehet még jobban, még eredményesebben elvégezni a feladatokat.

Saját bevallása szerint "ez a világ egyik legjobb kórháza! Egy nagy család.""Két olyan szakvizsgám van, ami meghatározza a gyógyító munkám. Az egyik a csecsemő-és gyermekgyógyászat, a másik a gasztroenterológia, melyből felnőtt gasztroenterológia szakvizsgával rendelkezem. Emellett az egészségügyi finanszírozással, kapcsolatos szakvizsgát is letettem. Eközben úgy alakult az életem, hogy a gyógyítás mellett elkezdett érdekelni az eredményesség is. Egyre fontosabbá vált számomra az, hogyan lehetne a gyógyítás folyamatát hatékonnyá tenni, jobb eredményeket elérni, jobban kihasználni a rendelkezésre álló forrásokat, hogyan lehet a gyógyítók teljesítményét megmérni és összehasonlítani" - magyarázta.- nyilatkozta nemrégiben.Akár a magyar állami egészségügy jövőjére is lehet vonatkoztatni korábbi szavait, miszerint:"Egyébként maga az orvoslás is abba az irányba mozdult el az elmúlt években, hogy minden orvosnak valahol tudnia kell a meglévő dolgaival gazdálkodnia" - tette hozzá.Nyilatkozataiból egyértelműnek tűnik, hogy nagy teherbírással rendelkezik, reggel 8-tól általában este 7-8-ig van bent. Előfordul, hogy este bent marad az intézményben, "magamba zárkózok, és írok vagy meglátogatok egy-egy beteg gyermeket az osztályokon".Férje üzletember, egy lányuk van és egy unokájuk. Szeret írni, legutóbb a gyermekbántalmazásról írt könyvet több szerzővel közösen.

Mága Zoltán hegedűművész (j) és Nagy Anikó, a Heim Pál Gyermekkórház főigazgató főorvosa a kórház anesztheziológiai és intenzív osztályán, ahol a művész betegőrző monitort adományozott az intézménynek 2017. május 2-án. MTI Fotó: Bruzák Noémi