Új egészségügyi javaslat terjed a Parlament folyosóin

közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató közfinanszírozással lekötött kapacitásai terhére nem nyújthat nem közfinanszírozott ellátást, (...) a szabad kapacitás meglétét és mértékét, vita esetén, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató köteles bizonyítani.

Többször is beszámoltunk arról , hogy a kormány célja az állami és a magán egészségügyi rendszer minél egyértelműbb szétválasztása. Emellett állt ki Orbán Viktor is a kiszivárgott hírek szerint. Rétvári Bence államtitkár legutóbbi szavaiból azt lehet kiolvasni, hogy az átalakítás végső célja, hogy közkórházakban csak közellátást lehessen igénybe venni.De van egy másik terv is, ami a hvg információi szerint a Parlament folyosóján elkapott, névtelenséget kérő fideszesek mesélnek és mindez már egy törvényjavaslatban létezik. Ez azonban még nincs a Parlament előtt és társadalmi véleményezésre sem bocsátották. A javaslat lényeges pontja:Ebből az olvasható ki, miszerint az alternatív javaslat értelmében a szabad kapacitások terhére megengedett a magánellátás az állami intézményben.