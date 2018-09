Új magánrendelő nyílt Pesten, de nem kórház

A magánegészségügy kilátásairól is szó lesz a Portfolio Private Health Forum rendezvényen. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

De nem kórházban vagy kifizethetetlenül drága intézményben gondolkoztunk

Kirschner András megnyitó beszédében arra mutatott rá, hogy 2016-ban érte el a Swiss Medical a piacvezető méretet a foglalkozásegészségügyi piacon, 175 ezer ügyféllel rendelkezett, a 2019-es évre pedig 180 ezer ügyféllel mennek neki. Felismerték azonban, hogy tovább kell lépni a járóbetegellátásban.Az új járóbeteg-rendelő megnyitásával most további, a pácienseket érintő, jelentős előrelépés, hogy a jellemzően hosszú várólistás szakrendelések esetén, mint pl. az endokrinológia és a nefrológia lehetővé vált az óraszám bővítése, ezzel csökkentve a sokszor több hetes várakozást.- emelte ki a döntés okát az ügyvezető a Váci út 30-as szám alatt lévő új rendelő megnyitásán.A magyar egészségügyről úgy vélekedett, hogy nem diagnosztikus vizsgálatokból van hiány jelenleg Magyarországon, hanemÚgy gondoljuk, hogy az általunk üzemeltetett alapellátásban rengeteg dolgot előbb ki tudunk vizsgálni és így megelőzzük azt, hogy az ügyfél kórházba kerüljön - mondta az ügyvezető, aki azt is hozzátette, hogy nem cél a mindenáron történő ügyfélkör-bővítés.Éves szinten idén 300 ezer foglalkozásegészségügyi vizsgálatot végez a cég, és 75 ezer járóbetegvizsgálatot folytattak le. Ez utóbbiban volt most a kapacitásbővítés. Jelenleg 235 főálllású munkavállalója van a cégcsoportnak (ennek a fele orvos) és az egyik legtöbb tudományos minősítéssel rendelkező orvos dolgozik itt, szám szerint 14 fő (ennél többen a Budai Egészségközpontban dolgoznak).Három (a budai, a most megnyitott pesti és az Egis gyárban fenntartott) szakrendelőben van összesen 60 főállású szakorvos - részletezte később az ügyvezető. A fluktuációról elmondta: évente 5-6 orvost kell pótolniuk, és ők jellemzően már külföldre mennek. Azt is elárulta, hogy két év alatt tudott a Swiss Medical 6 szakembert hazacsábítani.Kirschner András kérdésekre válaszolva kifejtette:Az új rendelő várhatóan az árbevétel megduplázódását fogja eredményezni 2 év alatt. Tavaly egyébként a csoport 2,2 milliárd forintos árbevételt ért el, ebből a foglalkozásegészségügy keretében 1,5 milliárdos árbevétel érkezett.A beruházással 30 orvosnak és további 12 dolgozónak (asszisztensek és recepciósok) teremtettek munkahelyet.