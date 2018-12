Új magyar eszköz menthet életeket

A betegellátás területén jelenleg világszerte az egyik legfontosabb trend az úgynevezett betegágy melletti diagnosztika (point-of-care testing) előretörése. Ennek lényege, hogy a fejlett technológiai eszközök segítségével egy háziorvos, mentőorvos, sürgősségi orvos, vagy szakorvos is képes helyben olyan vérvizsgálatokat végezni, melyekhez korábban komplett laboratóriumi analízisre volt szükség. Ezáltal mind a beteg, mind a kezelőorvos rengeteg időt és energiát megspórolhat az állapotfelméréssel, vagy diagnózis felállításával, ami adott esetben életeket is menthet - emlékeztet a társaság közleménye.A nemzetközi piaci igényekhez illeszkedve, Magyarország vezető orvostechnológiai vállalata, a 77 Elektronika Kft. a világpiacon is keresett megoldást fejlesztett SmartTester néven, mely néhány perc alatt képes a levett vért helyben kielemezni. Az eszköz így néz ki:

a diabétesz,

a szív- és érrendszeri rendellenességek, illetve

a test gyulladásos állapota kapcsán képes vizsgálatokat végezni,

de a tervek között szerepel a diagnosztikai spektrum további betegségekre, tűnetekre való kiterjesztése is.

A hi-tech orvostechnológiai eszköz egyelőreAz okos minilabor elsősorban a sürgősségi betegellátás, a mentőszolgálat, magánorvosi rendelők, háziorvosi ellátás, invazív kardiológiai beavatkozást végző osztályok, illetve kislaborok számára jelent jelentős szakmai támogatást."Az okos minilabor bizonyos betegségcsoportok esetén helyettesíteni tudja a komplett laborvizsgálatot, ami meggyorsítja a diagnosztikát, és lehetővé teszi, hogy minél korábban elinduljon a szükséges orvosi beavatkozás, kezelés. A terméket Magyarországon már forgalomba helyeztük, és hamarosan a nemzetközi piacok számára is elérhetővé tesszük" - fogalmazott Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika Kft. ügyvezető-tulajdonosa.

Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/ Bruzák Noémi

Az okos minilaborral azonnal igazolható az infarktus és az orvos a szükséges beavatkozást a helyszínen elkezdheti.

A SmartTester készülékkel jelenleg a hemoglobin A1c (HbA1c) értéket lehet mérni, mely lehetővé teszi, hogy a beteg megelőző három havi várcukor szintjére vonatkozóan lehessen következtetéseket levonni. Másrészt a Troponin szint is mérhető a hordozható minilaborral, ami a szívinfarktus azonnali kimutatásában kulcsfontosságú.