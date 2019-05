Újabb 3 évig Greskovits Dávid a Magyosz elnöke

Dr. Greskovits Dávid Elnök Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, (MAGYOSZ) Greskovits Dávid a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán szerzett doktori fokozatot. Pályáját a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárban kezdte termelésirányító gyógyszerész, drazsírozó üzem részlegvezető... Tovább »

A 34 tagvállalatot tömörítő szervezet elnöki pozícióját 2017-től kezdve tölti be Dr. Greskovits Dávid. Ebben az időszakban került bevezetésre sikeresen - noha továbbra is komoly terhet róva a hazai vállalatokra - az egyedi gyógyszer-azonosítási rendszer Magyarországon is. A megvalósításban a MAGYOSZ szakembereire is komolyan kivették a részüket: a kritikus bevezetési időszakban például a HUMVO Nonprofit Zrt. elnökét is a MAGYOSZ delegálta.Emellett az elmúlt évben ismét elkészült a gyógyszeripar nemzet- és külgazdasági jelentőségét bemutató mély elemzés, mely bemutatja, hogy a magyar gyógyszergyártás rendkívüli potenciállal rendelkezik, és felhívja a figyelmet az ágazat tudatos fejlesztésének és támogatásának fontosságára, mely tovább javítaná a magyar gazdaság teljesítményét.Az elnökségi tagok közül újra megválasztották alelnöknek Major Ferencet, a BÉRES Gyógyszergyár Zrt vezérigazgatóját és Dr. Tajthy Juditot, a Fresenius Kabi Hungary Kft ügyvezető igazgatóját.Iparágunk a külgazdasági növekedés egyik motorja, a szektor K+F költése is kimagasló és az egy főre jutó teljesítményt elemezve is az ágazati rangsorok élén vagyunk. Ugyanakkor több olyan kérdés is van előttünk, melyek megnyugtató rendezése tovább javíthatja a gyógyszeripar és ezzel Magyarország versenyképességét is, így tehát nem dőlhetünk hátra, a feladatok adottak előttünk - fogalmazott az újból megválasztott elnök a szervezet közleménye szerint.