Újabb részletek szivárogtak ki, hogy Orbán Viktort mi zavarja a magyar egészségügyben

Kijelentette: nem az baj, hogy a magánegészségügy fejlődik, hanem az, hogy a magánegészségügy benn van az intézetekben, és nincs leválasztva a közfinanszírozott ellátásokról - írja a lap.

A héten már beszámoltunk arról kiszivárgott információk alapján, hogy Orbán Viktor a hazai egészségügy kapcsán úgy fogalmazott: első lépés az állami és magántulajdon szétválasztása lesz. Népszava most újabb részleteket ismert meg a beszédből, amelyek az ágazatról szólnak. A miniszterelnök mintegy másfélórás beszédéből az egészségügyre mindössze néhány, az oktatásra 15 percet szánt. Ezek szerint a kormányfő új korszakot ígért az egészségügyben.Ez alapján már kezd körvonalazódni, hogy a miniszterelnök mit ért a magán- és állami tulajdon szétválasztásán a magyar egészségügyben. Ezzel vélhetően arra gondolt, hogy több állami kórházban működik fizetős betegellátás, de utalhatott arra is, hogy az állami kapacitásokat használják magán célokra a több lábon álló (az állami munka mellett magánpraxist is fenntartó) orvosok.A napilap arra is emlékeztet, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem reagált arra a hírre, hogy a székesfehérvári állami kórház orvosai magánkórházat alapítottak a városban. Sokan várták, hogy a tárca az eset kapcsán az összeférhetetlenséget hangsúlyozza, azonban a minisztérium lépése elmaradt. Ezt a hallgatást törte meg Orbán Viktor a hétvégén. Kérdés, hogy mindezt a kormány hogyan hajtja végre.