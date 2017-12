Egy évtizede nem volt ilyen alacsony a magyar államcsőd esélye

A hét végére 93 bázispontra csökkent Magyarország 5 éves CDS-felára, ami azt jelzi, hogy egyre kisebb a magyar csőd valószínűsége ezen időhorizonton.

Ez komoly áttörés, ugyanis 2008 és 2012 között joggal félhettünk attól, hogy Magyarország felkerül azokra a listákra, ahol a leginkább kockázatos országok szerepelnek. Hazánk a világgazdasági válság kitörése után először szorult az EU és az IMF segítségére az uniós országok közül, ekkor került fel a kockázatosabb országok térképére, majd egy átmeneti megnyugvás után 2010-ben állt gyors emelkedési pályára a csődkockázati mutatónk.Utóbbiban komoly szerepe volt az unortodox gazdaságpolitika meghirdetésének (pl. bankadó, különadók, végtörlesztés, nem valós magyar-görög párhuzam felemlegetése a kormány részéről) és a gazdasági növekedés újbóli megtorpanásának, amely sorozatos leminősítésekhez vezetett, s Magyarország elveszítette a befektetésre ajánlott besorolását a nagy hitelminősítőknél. Végül 2012-ben vissza is esett a gazdaság.A viszonylag szigorú költségvetési politikának köszönhetően az államadósság növekedése megállt és szerény csökkenésbe fordult, a gazdaság növekedési pályára állt (részben az autóipari beruházásoknak, részben az EU-pénzek lehívásának köszönhetően), de a legfontosabb, hogy mindez a folyó fizetési mérleg tartós többletének fennmaradásával párhuzamosan valósult meg. Végül tavaly a hitelminősítők is visszaemelték Magyarországot a befektetésre ajánlott kategóriába (igaz, egyelőre csak a legalsó szintre), ami tükrözte a piaci megítélés javulását.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a nemzetközi folyamatok is sokat segítettek a CDS-felárunk csökkenésében. Az alábbi grafikonon látható, hogy az elmúlt években folyamatosan javult a sűkebb régió megítélése:

A magyar és a román CDS-felár gyakorlatilag összeért, vagyis mostanra a piac hasonlóan kockázatosnak lát bennünket, mint keleti szomszédunkat.

a kormány még alacsonyabbra vágja a költségvetési hiányt, amelynek következtében

az elmúlt években tapasztaltnál gyorsabban csökken az államadósság (és a devizaadósság), miközben

fenntartható módon 3-4% közé kerül a GDP-növekedés.

Magyarország ezzel együtt is 2012 óta gyakorlatilag 2017 közepéig kockázatosabb volt, mint a régió többi országa. Fontos kiemelni, hogy Csehország CDS-felára az elmúlt években folyamatosan olyan kedvezően alakult, mint a fejlett piacokon, és Lengyelországban sem emelkedett hatalmasat (alig lépte át a 100 bázispontot), még akkor sem, amikor EU-s szinten is felerősödtek a jogállamisággal kapcsolatos aggodalmak.Érdekes fejlemény, hogy a horvát csődkockázat is leszakadt mostanra a magyar-román szint közelébe, az viszont jól látható, hogy Törökországban még nem hisz annyira a piac.Összességében az látszik, hogy aAzonban továbbra is be van árazva némi olyan jellegű kockázat, amely a gazdaságpolitika kiszámíthatóságához köthető. A következő időszakban az javíthatja a magyar megítélést, haMindez elvezethet oda, hogy a hitelminősítők fokozatosan tovább javítsák Magyarország adósbesorolását, amire jó esély mutatkozik, ha a gazdaság nem tér le a várt pályáról a következő években.