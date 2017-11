Egy irányba megy Európa, de Magyarországot ez nem érdekli

Záródik a rés

Magyarországon már 2012 óta folyamatosan a GDP 3%-a alatt van a költségvetési hiány, ami igen nagy eredmény ahhoz képest, hogy ezt megelőzően nem volt ritka a 7% feletti deficit sem. A hiányt azonban a kormány azóta nem igazán igyekszik lejjebb szorítani, a 2-3% közötti deficittel úgy tűnik, hogy kifejezetten elégedett a kabinet, habár többször is szóba került, hogy elérjék a "nullás költségvetést", vagyis a hiány teljes felszámolását. Erre azonban azóta sem került sor, pedig a gazdaság állapota megengedte volna. A következő években is gond nélkül mérsékelhető lenne a költségvetési deficit - sőt, csökkenteni is kellene -, hiszen a gazdaság egyre egyértelműbben a potenciális kibocsátási szintje fölé kerül.A konjunktúra időszakát az országoknak érdemes kihasználni arra, hogy minél lejjebb szorítsák a költségvetési hiányt, hiszen a recessziós periódusban csak így tudják élénkíteni a gazdaságot. John Maynard Keynes nevéhez fűződnek az anticiklikus gazdaságpolitikai alapjai, ami a világgazdasági válság óta új virágkorát éli. A magyar gazdaságot részben pont az viselte meg a válság időszakéban, hogy a költségvetésnek nem volt mozgástere az élénkítésre (így prociklikussá vált), ami jelentősebb GDP-visszaesést okozott. A prociklikus gazdaságpolitika felerősíti a ciklikus kilengéseket, míg az anticiklikus mérsékli azokat.Miután a világgazdasági válság során felértékelődött az anticiklikus gazdaságpolitika szerepe, így az országok többsége azóta igyekszik ezt szem előtt tartani. Most, hogy az eurózóna gazdasága kilábalt a válságból (záródik a kibocsátási rés), mi több, a növekedés évtizedes magasságba tört, így itt az ideje, hogy a költségvetési hiányt a mostaninál alacsonyabb szintre tornázzák le. Az idén várható 1,1%-ról 2019-ben 0,8%-ra csökken az eurózóna hiánya, az EU-ban pedig 1,2%-ról 0,9-re süllyed.

Az ábrán a világosszürke sáv mutatja, hogyan mozdul el egyre inkább a pozitív tartomány felé a kibocsátási rés, miközben az előrejelzési horizonton a GDP-növekedés magas marad

A régió élen jár

Ahogy a fenti ábrán látható, az Európai Bizottság őszi előrejelzése szerint az eurózónában jövőre már pozitív a kibocsátási rés (output gap), ami arra vall, hogy a költségvetési hiány további csökkentése most valóban indokolt.A kibocsátási rés a régió egyes országaiban már bezárult, vagy a gazdaság éppen most éri el a potenciális szintjét. Horvátországban idén már pozitív a kibocsátási rés, Csehországban a gazdaság teljesítménye idén éri el a potenciális szintjét, ahogy Lengyelországban és Romániában is 2017-ben válhat pozitívvá a kibocsátási rés.A lengyeleknek viszonylag alacsony a költségvetési hiányuk, azonban nem tesznek lépéseket azért, hogy tovább csökkentsenek,. Ott a költségvetési hiány növekedhet: az idén várt 3%-ról 2019-ben már 4,1%-ra nő a deficit, amivel nem csak jelentősen prociklikus lesz a gazdaságpolitika, hanem meg is sértik a maastrichti kritériumokat.Lettországban és Litvániában 2014 óta pozitív a kibocsátási rés. Az Európai Bizottság becslése szerint

Vagyis immár három éve elméletileg lehetőség lenne a költségvetési hiány érdemi csökkentésére, ami kisrészben meg is valósult, de a kormány nem törekszik arra, hogy 2% alá csökkentse a deficitet.

Magyarország nem sieti el a dolgot

Idén és jövőre is 2,4%-os költségvetési deficitet prognosztizál a kabinet, miközben ők sem számítanak arra, hogy a gazdasági növekedés tovább gyorsul, mégsem igyekeznek eltüntetni a deficitet.Az Európai Bizottság úgy véli, hogya pozitív kibocsátási réssel összefüggésben. A költségvetési politika továbbra is lazító, ahogy a monetáris politika is. A bizottság szerint a költségvetési hiány idén 2,1% lehet, jövőre azonban 2,6-ra növekedhet, 2019-re pedig 2,3%-ra csökken.Mostanra már több ország is kiigazította a költségvetést, Csehország, Ciprus és Svédország például jelentős költségvetési többletet halmozott fel, amit nagyrészt a következő években is megtartanak. Hollandia és Németország is feszes költségvetési gazdálkodásról híres, többletes egyenleggel, így nekik már nincs szükségük további kiigazításra.

Magyarország EU-s összehasonlításban inkább már a nagyobb költségvetési hiánnyal rendelkezők között van.

Az Európai Bizottság várakozása szerint idén csak Spanyolországban, Romániában, Franciaországban és Olaszországban lesz nagyobb a költségvetési deficit, mint nálunk.Ugyanakkor Olaszországban és Franciaországban még negatív a kibocsátási rés, Spanyolországban és Romániában pedig a gazdaság idén éri el potenciális szintjét, miközben már Magyarországon évek óta pozitív a rés. Ez azt jelenti, hogy nekünk elméletileg már évek óta lehetőségünk lett volna csökkenteni a költségvetési hiányt, miközben a többi, jellemzően nagyobb deficittel rendelkező országban még nem.A bizottsági becslés alapján látható, hogy, hanem azzal is, hogy különböző negatív sokkokra képtelen lesz reagálni a kormányzat.

Az Európai Bizottság előrejelzése szerint 2019-ben már Magyarországé lesz a harmadik legnagyobb költségvetési hiány Románia és Franciaország után.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy nem azért, mert a magyar deficit növekedésnek indulna, hanem azért, mertCsehország, Szlovénia és Bulgária például többletes költségvetést mutathat 2019-ben, Szlovákia és Észtország pedig alig minimális hiányt halmozhat fel.De nem csak a bizottság, hanem a legtöbb elemzőintézet, az OECD és az IMF szerint az arra vallanak az adtok, hogy a hazai kibocsátási rés már bezáródott, mi több, a ciklus teteje felé járunk, így a gazdasági növekedés további érdemi gyorsulására nem lehet számítani. Ezt mutatja be a Morgan Stanley alábbi ábrája is:

Lazításban az MNB Magyarországon nem csak a fiskális politika, hanem a monetáris politika is élénkítő hatású. A régió egyik leginkább expanzív monetáris politikát követő központi bankja az MNB, a Morgan Stanley összesítése szerint csak a cseh jegybank ennyire laza.

Ugyanakkor a csehek is a szigorítás irányába mennek a következő időszakban, miközben az MNB nem csak, hogy expanzív politikát követ, de még tovább is lazít. A jegybank tartósan alacsonyan tarthatja az alapkamatot, ami negatív reálkamatot eredményez a következő években, miközben nem konvencionális eszközökkel is élénkít. Mindez a legtöbb szakértő szerint limitálhatja a központi bank képességét is, hogy recessziós időszakban érdemben ösztönözze a gazdaság növekedését, hiszen most "ellövi" a puskapor nagy részét. Ugyanakkor a csehek is a szigorítás irányába mennek a következő időszakban, miközben az MNB nem csak, hogy expanzív politikát követ, de még tovább is lazít. A jegybank tartósan alacsonyan tarthatja az alapkamatot, ami negatív reálkamatot eredményez a következő években, miközben nem konvencionális eszközökkel is élénkít. Mindez a legtöbb szakértő szerint limitálhatja a központi bank képességét is, hogy recessziós időszakban érdemben ösztönözze a gazdaság növekedését, hiszen most "ellövi" a puskapor nagy részét.

Akkor miért nem szigorítunk?

A vállalati konjunktúrahangulatot és kapacitáskihasználtságot megragadó felmérések többsége az elmúlt időszakhoz hasonlóan tovább emelkedett, ami a kibocsátási rés fokozatos záródására utal

Kis csúszással sikerülhet?

Éppen ezértA kormánynak ráadásul a lehetősége is meglenne erre, hiszen az EU-források előfinanszírozása nélkül az idei év első tíz hónapjában nem termelt hiányt a büdzsé. Már a tavalyi évben is jó esély lett volna jelentősen csökkenteni a hiányt, azonban az év végén egyetlen hónap alatt 900 milliárdos deficitet hoztak össze, így a negyedéves GDP 9%-ára rúgott a hiány az utolsó három hónapban. Összességében tehát a kormány nincs rossz helyzetben, ami a költségvetési hiány csökkentését illeti, depedig a prociklikus költségvetési politika növekedési áldozatai egyre nyilvánvalóbbak.A brüsszeli kibocsátási réssel kapcsolatos előrejelzést a hazai gazdaságpolitika több érvet is felhoz arra, hogy miért nem tartotta szükségesnek az utóbbi években a szigorítást. Az egyik, hogy a kormány és a jegybank a nemzetközi szervezetektől eltérően számolja a kibocsátási rést, és úgy gondolják, hogy az még mindig negatív.- írta szeptemberi inflációs jelentésében az MNB. Az elmúlt negyedévekkel összhangban a munkaerő a vállalatok válaszai alapján szűk keresztmetszetként jelentkezett: az ipar esetén 2017 harmadik negyedévében historikus csúcsra emelkedett azon vállalatok aránya, amelyek munkaerőt jelölték meg mint a termelést akadályozó tényező.A kormány a konvergenciaprogramban azzal számolt, hogy Az óvatossági megtakarítások mérséklődésével, a hitelezés beindulásával, illetve a belföldi kereslet élénkülésével összhangbanA másik magyarázat, hogy az MNB úgy gondolja,A "high pressure economy" lényege, hogy nagy válságok után akár már pozitív kibocsátási résnél is lehet élénkítő a gazdaságpolitika, mert ez a válság során elveszített kapacitásokat építi vissza. A koncepció egyébként Janet Yellen Fed-elnöknek is szimpatikus volt egy ideig, ám később határozottan elutasította azt.A jövő évi költségvetésben nem meglepő, hogy elmarad a szigorítás, hiszen választási év következik, ebben az időszakban pedig jellemzően a közgazdasági megfontolásokat jellemzően felülírják a politikaiak.Ha a konjunkturális folyamatok a következő 2-3 évben még kedvezőek maradnak, akkor a választások utáni költségvetési korrekció Magyarországon is elhozhatja az optimális költségvetési politikát. Ha azonban a következő 1-2 évben a konjunktúra lefelé fordul a világban, akkor a költségvetési politika mozgástér híján prociklikus maradhat, vagyis az élénkítési igénynek a kormányzat a szabályok betartása mellett nem tud megfelelni.