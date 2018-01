Egy közgazdász előállt és leleplezte a világ egyik megbecsült intézményében zajló trükközést

Kibújt a szög

A Világbank vezető közgazdászának pénteki nyilatkozata azonban ennek a jelentésnek a hitelességét kérdőjelezte meg.

A Világbank minden évben összeállítja a Doing Business rangsorát, amit sokan az egyik legfontosabb versenyképességi jelentésnek tekintenek (szigorúan véve azonban ez csak az üzleti szabályozási környezetet rangsorolja, nem tekinthető klasszikus versenyképességi jelentésnek). A rangsorolt országokban kiemelt figyelemmel tekintenek erre a politikusok és üzleti döntéshozók, sokan hivatkozási alapnak használják, mivel egységes módszertan szerint hasonlítja össze az egyes országok üzleti környezetét. Wall Street Journal-nak adott nyilatkozatában ugyanis bevallotta: legalább négy évre visszamenőleg újraszámolják a Doing Business jelentés rangsorát. Ennek oka, hogy az elmúlt években rendszeresen előfordultak olyan módszertan-változtatások, amelyek egyes országokat indokolatlanul hoztak hátrányba és félrevezető képet adott a jelentés az adott ország helyzetéről.Romer azt is elárulta, hogy a mostani korrekció elsősorban Chile számára lesz érdekes, melynek helyezése az elmúlt években igencsak hektikusan változott. Olyan súlyos kijelentést is tett, hogy a latin-amerikai ország helyezésének érdekes változása a Világbank munkatársainak politikai motivációival függhetett össze.

Paul Romer 2017 januárjában. Kép forrása: ERIC PIERMONT / AFP

A vádakérintik, aki a jelentés összeállításáért felelős korábbi igazgató volt évekig ( 2011 és 2017 között ) és most épp távozóban van a Világbanktól. A szakember megvédte a korábbi évek módszertan-felülvizsgálatát, szerinte ezek a változtatások a teljes transzparencia jegyében zajlottak, lehetőség volt a véleményezésre. Azt állította a bolíviai születésű Augusto Lopez-Claros, hogy előzetesen nem vizsgálták, hogy az adott felülvizsgálat hogyan befolyásolja egyes országok helyezését.

Politikai motiváció a háttérben

2006 és 2010 között a szocialista Michelle Bachelet volt a köztársasági elnök,

2010 és 2014 között a jobbközép Sebastián Piñera volt a köztársasági elnök, majd

2014 óta megint a szocialista Michelle Bachelet lett az államfő, akit 2018 márciusában ezúttal is Sebastián Piñera vált.

Megítélése szerint a rangsor összeállítása során alkalmazott módszertan megváltoztatása mögött politikai szándékok húzódnak meg.

Paul Romer, a Világbank vezető közgazdásza a WSJ-nek adott nyilatkozatában személyesen kért bocsánatot Chilétől és azoktól az országoktól, amelyeket negatívan érintettek a felülvizsgálatok és személyes felelősséget vállalt mindezekért, mert korábban nem tették ezeket egyértelművé. Eldőlt az is: most visszamenőlegesen újraszámolják a rangsort.A Világbank a vezető közgazdász pénteki nyilatkozata után szombaton külön közlemény megjelentetésére kényszerült. Ebben megvédte a Doing Business jelentést és annak módszertani összeállítását. Hangsúlyozták, hogy minden mögöttes módosítást szigorú konzultációs eljárás előz meg, melynek során az igazgatótanács, az egyes országok, akadémikusok és szakértők fejtik ki a véleményüket. A mutatók kemény, objektív adatokon alapulnak, amelyek politikailag nem befolyásolhatók - emelte ki a Világbank, azonban a közlemény előrevetíti, hogy Chile esetében külső értékelést fognak elvégezni.Az ügy azért súlyos, mert a gyanú szerint politikai megfontolások álltak a korábbi módszertan-felülvizsgálatok mögött. Chile helyezése a Doing Business rangsorban 2006 óta a 25. és 57. hely között változott.Ez alatt az időszak alattAz eddigi Doing Business összeállítások pedig azt mutatták: a szocialista vezetés alatt romlott Chile helyezése, a konzervatív elnök hivatali ideje alatt pedig javult a versenyképessége.2014 után új szempontokkal bővült a jelentés módszertana, melyek azzal a következménnyel jártak, hogy romlott Chile megítélése. Például a 2015-ös jelentésben Chile a 33. helyen szerepelt az adófizetés szempontjából, a 2016-os jelentésében viszont új almutatóval (áfa-visszatérítések idejével) egészült ki ez az index, és emiatt a 120. helyre zuhant itt az ország.Az ügyet kiborító Világbank főközgazdász vizsgálódásai arra mutattak rá, hogy Chile helyezésének romlása szinte kizárólag a módszertan-változásokra vezethető vissza.Ha ugyanis ezek a módszertani változások nem valósultak volna meg, akkor a szocialista elnöknő ideje alatt nem romlott volna Chile helyezése - mondta Romer.A Világbank vezető közgazdásza megosztotta megállapításaitPaul Romer egyébként 2016 októberében csatlakozott a Világbankhoz és már májusban összetűzésbe került belső csapatával, mivel olyan kritikát fogalmazott meg feléjük, hogy jelentéseikben fogalmazzanak tömörebben és világosabban.Miután Romer pénteken előállt az egész jelentés hitelességét megkérdőjelező sztorijával, hétfőn újabb részleteket közölt saját oldalán Chilére vonatkozóan. Ezek szerint ha a korábbi években nem változott volna a módszertan, akkor Chile a 46. helyről csupán a 48. helyre került volna, miközben a publikált rangsorban a 41. helyről az 57. helyre zuhant.Még látványosabb a különbség, ha 2015-ös 2016-os adatok alapján hasonlítjuk össze az ország helyezését. Ha a módszertan nem változott volna, akkor javult volna Chile pozíciója, miközben a jelentés szerint 9 helyet rontott.

A táblázatban az első szaggatott vonal jelöli a chilei államfő személyében bekövetkező változás időpontját, a második szaggatott vonal pedig a Világbankban a jelentés összeállításáért felelős csapatban bekövetkező személyi változásokat. Megjegyzés: ha az adatok forrása Data Year 2013, akkor a Doing Business jelentés a DB 2014-es nevet viseli. Forrás: Paul Romer

Chilében kiakadtak

Minket is érint?

a Chile esetében konkrétan kifogásolt módszertani változás, az adó-visszatérítések időigényének beépítése Magyarország rangsorbeli pozícióját is negatívan befolyásolta az elmúlt két évben.

Paul Romer pénteki kijelentése szerint a nagyszabású felülvizsgálat más országok számaira is jelentős hatásokkal járhat. Ez alapján nem kizárt, hogy Magyarország is érintett lesz a felülvizsgálat következtében.

Nem meglepő módon Chile márciusban leköszönő elnöke, Michele Bachelet kritizálta a Világbankot (ismét Sebastián Piñera lesz az államfő) és az ügy átfogó vizsgálatát követelte. A nemzetközi intézmények által közzétett rangsoroknak megbízhatónak kellene lenniük, mivel hatással vannak az országokba érkező befektetésekre és a gazdaságok fejlődésére - hangoztatta Bachelet.A Doing Business jelentés várható visszamenőleges felülvizsgálatáról nyilatkozott a Világgazdaságnak Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.Már mi is többször megjegyeztük, hogy a Doing Business rangsor módszertana az elmúlt években többször is jelentősen változott, és a módszertani kiigazítások egyes országok rangsorbeli helyezését nagymértékben módosították. Az évente változó módszertan miatt az egyes években publikált rangsorok nehezen összehasonlíthatók, és nem feltétlenül tükrözik az adott országok üzleti környezetének tényleges változásait - magyarázta.Rákossy Balázs kiemelte, hogyAzt is megjegyezte a lapnak, hogy a felmérés merev módszertana az ennek javítására tett kormányzati lépéseket sem veszi számításba: az áfa-visszatérítési határidők lerövidítése egyáltalán nem jelenik meg a magyar adatokban (például: megbízható adófizetők számára bevezetett kedvezmény).

A Világbank washingtoni központja. Kép és címlapkép forrása: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP