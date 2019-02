Egyetlen esély van a teljes Brexit-katasztrófa elkerülésére: új népszavazást kell tartani

Követett el valaha egy nagy történelmi múltra visszatekintő demokrácia ehhez fogható szükségtelen öncsonkítást?

Az egyik ilyen illúzió az volt, hogy a Brexit jelentése egyértelmű. A gyakorlatban viszont az EU-ból való kilépés önmagában nem mond semmit a jövőbeli kapcsolatok szorosságáról, vagyis, hogy mennyire szakad ki az Egyesült Királyság a gazdasági és politikai integrációból. A 2016-os népszavazáson erről egy szó sem esett.

A másik illúzió, hogy a Brexittel a szigetország visszanyeri teljes, tökéletes szuverenitását. Ez hangzatos állítás, a gyakorlatban azonban minél szorosabb egy kereskedelmi kapcsolat két ország (vagy gazdasági térség) között, annál nagyobb kompromisszumokra, ezáltal a saját szuverenitás korlátozására van szükség. Ez nem csak az EU-val való kereskedelemre, hanem a világ összes országával való együttműködésre is érvényes.

Továbbá az is tévhit, hogy Brexit nem okoz majd komoly fennakadást az ország külkereskedelmében, amit a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által biztosított keretrendszer tesz lehetővé. A gyakorlatban azonban a megállapodás nélküli kilépés az Egyesült Királyság külkereskedelmének kétharmadában komoly fennakadást okozna, ekkora ugyanis a brit külkereskedelemben az EU-s, illetve az azokkal az országokkal lebonyolított kereskedelmem súlya, amelyeknek szabadkereskedelmi megállapodása van az EU-val (vagy folyamatban van ez a megállapodás). Ráadásul a WTO keretrendszer számos terméket és szolgáltatást nem is szabályoz, ami az Egyesült Királyság szempontjából fontos lenne.

Az Egyesült Királyság távolodni akar az EU-tól, amit a közösségi szabályok nem tesznek lehetővé. Az EU épp ezért sosem engedné azt, hogy egy ország úgy távolodjon el tőle, hogy közben továbbra is élvezi az előnyöket. Az Európai Uniónak a közösség egyben tartása miatt elemi érdeke, hogy kemény legyen a tárgyalásokban, ráadásul gazdaságának mérete miatt domináns pozícióban van, így óriási tévedés volt azt feltételezni, hogy könnyen beadja majd a derekát a britek kívánságainak megfelelően.

Van jobb megoldás? Igen. Meg kell kérdezni még egyszer az embereket, hogy ki akarnak-e lépni az EU-ból most, hogy már tisztábban látszik a valóság. Második népszavazásra van szükség.

Ez az utolsó esély, hogy az Egyesült Királyság megálljon az összeomlás felé vezető úton. A parlament kötelessége, hogy ezt a lépést megtegye.

Az elismert szakember őrültségnek nevezi, ami most a kilépés végső határideje előtt az Egyesült Királyságban folyik. A kormány és a cégek sincsenek felkészülve az EU-ból való kizuhanásra, ami ha mégis megtörténik, akkor teljesen újra kellene kezdeni a kétoldali kereskedelmi tárgyalásokat, csak egy sokkal kedvezőtlenebb helyzetben.Wolf szerint May kilépési megállapodásának elfogadása sem sokat javítana a helyzeten, ugyanis ebben az esetben is további egyeztetésekre lenne szükség a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokat illetően. Ennek viszont az lenne a vége, hogy britek elégedetlenek lennének a végső alkuval, hiszen a szigetországban sosem tudatosult igazán, hogy ilyen szoros gazdasági kapcsolatok szükségszerűen szuverenitási áldozattal járnak [hiszen alkalmazkodásra, kompromisszumokra van szükség]. A May-féle megállapodás tehát garantálná a további felfordulást, ami csak az EU ellenségeinek kedvezne.- teszi fel a költői kérdést Wolf.Az FT újságírója szerint tévhitek sorozata vezetett oda, hogy a brit nemzet saját magának készül óriási károkat okozni.De a legveszélyesebb és legnagyobb illúzió az volt, hogy sokan arra számítottak (vagy abban reménykedtek), hogy a fennálló kapcsolat szorossága miatt könnyű lesz majd kereskedelmi megállapodást kötni az EU-val. Ennek azonban pont az ellenkezője igaz Wolf szerint.A brit parlamentnek most a lehetetlen (no deal Brexit) és a borzasztó (a May-féle megállapodás) közül kell választania írja Wolf. Előbbi katasztrófához, utóbbi éveken át tartó fájdalmas alkudozáshoz vezetne, amelynek végén az Egyesült Királyság elégedetlen lenne, ráadásul rosszabb helyzetbe kerülne, mint ahol eddig volt.- fogalmaz Wolf.Persze sokan felkapják a fejüket, hogy mindez az emberek akaratának semmibe vételével, a demokrácia megcsúfolásával lenne egyenértékű. Wolf azonban határozottan elutasítja ezt az álláspontot: ha bármi jelentése is van a demokráciának, az az, hogy az embereknek joguk van megváltoztatni a véleményüket - véli. 2016 óta sok minden történt: Donald Trump az EU-t és az egész világkereskedelemet fenyegeti, Kína egyre nagyobb veszélyforrást jelent, épp úgy, mint a Putyin vezette Oroszország. Ez nem a megfelelő idő arra, hogy Európa gyengítse magát egy Brexittel.Martin Wolf szerint a brit parlament vonakodik elfogadni May kilépési megállapodását, amely hűbéres sorba taszítaná az Egyesült Királyságot, ezért az egyetlen észszerű megoldásnak az 50 cikkely meghosszabbítása, illetve felfüggesztése tűnik. Mindkét esetben lenne elég idő arra, hogy újabb népszavazást tartsanak az EU-s tagsáról.- zárja véleménycikkét.