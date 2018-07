Egyre kevesebbet vesz el a magyar állam a fizetésekből

A szociális hozzájárulási adó csökkentésével kapcsolatban több bizonytalanság is látható. A törvényjavaslat azzal számol, hogy jövő év második felében csökken az adó mértéke, azonban a Magyar Idők minapi értesülése szerint akár már januártól is mérséklődhet a teher.Az MNB anyaga emlékeztet, az adócsökkentést a javaslat a bérmegállapodásban foglaltak szerint a versenyszféra bruttó reálbéreinek 6 százalékos növekedéséhez kötötte. A jegybank előrejelzése szerint az adónem 2019. július 1-től történő 2 százalékpontos csökkentése pénzforgalmi szemléletben mintegy 100 milliárd forint megtakarítást jelent a hazai munkáltatók számára 2019-ben.Az adóék ennek fokozatosan csökken a következő évekre előretekintve. (Az adóék mutatója azt fejezi ki, hogy a munkáltató által kifizetett bruttó bérköltségből [nettó kereset, illetve munkavállalói és munkáltatói terhek] mekkora részt von el az állam.) A tavalyi évben ez az arány 46,2 százalék volt, ami érdemi csökkenést jelent a korábbi évekhez képest, ugyanakkor európai uniós összevetésben továbbra is magasnak tekinthető.

A bérmegállapodásban rögzített szabályok alapján a szociális hozzájárulási adó a tavalyi 5 százalékpontos, valamint az idei 2,5 százalékpontos csökkenés után további négyszer 2 százalékponttal mérséklődik, így az adókulcs a korábbi 27 százalékról fokozatosan kevesebb, mint a felére, 11,5 százalékra csökken. A kulcsok mérséklése az adóékben is megmutatkozik, ami így az adócsökkentés végére 41,2 százalékra csökkenhet, ami már csaknem megegyezik a 2017. évi európai uniós átlaggal.Az alacsonyabb jövedelműek és hátrányosabb munkaerő-piaci helyzetben lévő foglalkoztatottak adóterheinek csökkentését a különböző célzott kedvezmények segítik - írja az MNB. A Munkahelyvédelmi Akcióterv célcsoportjai átalakulnak 2019-ben, illetve a 100 ezer forintos havi bruttó összeghatárról a mindenkori minimálbérre emelkedik a munkáltatók által igénybe vehető kedvezmények alapja.A munkavállalók legnagyobb mértékű kedvezménye a családi adó- és járulékkedvezmény, amelynél a két gyermeket nevelők kedvezménye az idei eltartottanként 17,5 ezer forintról 20 ezer forintra emelkedik jövőre, ez pedig a nettó keresetek növekedésén keresztül hozzájárul az adóék 2019-es mérséklődéséhez. A kétgyermekesek átlagos adóéke ezzel a tavalyi 37 százalékról jövőre 34,6 százalékra csökken, majd a szociális hozzájárulási adó teljeskörű, négyszer 2 százalékpontos csökkentése után várhatóan 33 százalék alá mérséklődik. Ez a szint alacsonyabb, mint a 2017-es európai uniós tagállami átlag, illetve az MNB becslése szerint előreláthatóan az uniós országok alsó harmadához tartozhat.