Egyre nő az amerikai recesszió esélye

Eközben a kötvénypiac is egyre nagyobb recessziós esélyt áraz, egészen pontosan 2007 márciusa óta nem mutattak olyan magas kockázatot az árazások, mint most. A Reuters felmérésében részt vevő közgazdászok 70%-a jelezte, hogy egyértelműen a kereskedelmi háború legfrissebb fejleményei tették őket borúlátóbbá a gazdasági kilátásokat illetően. Donald Trump amerikai elnök a múlt héten jelentette be, hogy szeptembertől a mindeddig még vámmentes kínai importra, mintegy 300 milliárd dollár értékű árura 10%-os vámot vet ki.A kereskedelmi akadályok növekedése, a piacokhoz való hozzáférés korlátozás rombolja az üzleti hangulatot, növeli a költségeket, széttöri a kereskedelmi láncokat és gyengíti a vállalati profitabilitást - mondta James Knightley, az ING vezető közgazdásza.Ugyanakkor a GDP-növekedésre vonatkozó várakozások konszenzusa még csak lassulást jelez, nem recessziót. Az idén az első negyedévben 3,1%-kal bővült a gazdaság (a hagyományos amerikai, annualizált negyedéves index alapján), 2020 végére 1,8%-ra mérséklődhet a növekedés.