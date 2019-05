Ekkora motorja vagyunk mi az Európai Uniónak

Súly és erő

Mivel már rendelkezésre állnak a 2018-as GDP-adatok, ezek alapján két cikkben tárgyaljuk a régió és Magyarország súlyának változását az Európai Unióban. Első írásunkban aés annak alakulását illusztráltuk néhány egyszerű ábra segítségével. Megállapítottuk , hogy a régió és a magyar gazdaság súlya is fokozatosan növekszik az Európai Unióban, ugyanakkor a régió továbbra is meglehetősen "könnyű", hiszen az EU hat legnagyobb gazdasága adja a gazdasági teljesítmény háromnegyedét. A magyar gazdaság az elmúlt két évtizedben relatíve alulteljesítő volt, a régión belüli súlyunk fokozatosan csökkent, ám az utóbbi időszakban sikerült felvenni a fonalat.A mostani írásunk a régió és Magyarország szerepét vizsgálja az Európai Unió. A kérdés aktualitását az adja, hogy a régió évek óta látványos GDP-bővülést produkál, ami miatt a politikusok egyre gyakrabban adják meg az "Európa növekedési motorja címet" a keleti térségnek. De vajon mennyire megalapozott a térséget az európai növekedés hajtóerejének tekinteni?Az előző és a mostani cikkünkben tárgyalt téma természetesen összefügg. A növekedéshez való hozzájárulás mértékét alapvetően befolyásolja, hogy a gazdaságnak mekkora a súlya az európai integrációban. Ahogy azt tárgyaltuk, a régió részesedése az EU GDP-termeléséből - bár fokozatosan növekszik - kicsi. Ám eközben a kelet-közép-európai gazdaságok látványos növekedést produkálnak, érdemben nagyobbat, mint a fejlett, nagy nyugat-európai gazdaságok.

Vagyis ahhoz, hogy a régió európai uniós növekedésben betöltött szerepét felmérjük, azt kell megnéznünk, hogy az alacsony gazdasági súlyt mennyire kompenzálja a gyorsabb gazdasági növekedés. Ehhez a korábbihoz hasonló módszert választottunk. A fix viszonyítási alap érdekében az EU jelenlegi 28 tagországának GDP-jével számoltunk, függetlenül attól, hogy az adott évben hány tagországa volt éppen az uniónak. Az egyes országok, országcsoportok reálgazdasági növekedését olyan súllyal vettük figyelembe az uniós növekedésben, ami a folyó áras, euróban számolt GDP értékéből adódott. (Érdemes megjegyezni, hogy a súly alakulását befolyásolja, hogy a nemzeti valutában összeszámolt GDP-t milyen aktuális árfolyamon váltjuk euróra, vagyis egy ország pozíciójának változásában közrejátszik, hogy az adott évben erősödött vagy gyengült-e a fizetőeszköz az euróval szemben.)Az eredményekből hasonló megállapításra juthatunk, mint az előző írásunkban. Időben előrehaladva a régiós országok szerepe az uniós növekedésben kissé erősödik ugyan, de továbbra sincs szó dominanciáról: a 11 kelet-közép-európai ország az utóbbi öt évben átlagosan 0,3 százalékponttal járult hozzá az EU GDP-növekedéséhez.

Ha a globalizált, ezer szálon összekapcsolódó gazdaságok korában lenne értelme ilyen leválasztásnak, akkor azt mondhatnánk, hogy míg a 2004 előtti EU-tagok (EU-15) 2014-2018 között átlagosan évente 1,8%-os növekedést tudtak felmutatni, a 28 tagúvá bővült integráció az új tagoknak köszönhetően már 2,1%-os bővülésre volt képes. Ez ugyan szemmel látható növekedési többletet jelent, de nem mondhatjuk, hogy látványosan átrajzolja Európa növekedési mintáit.Ha a növekedésben betöltött szerepet százalékosan határozzuk meg, akkor azt mondhatjuk, hogy a régiós hozzájárulás az utóbbi öt évben 15% körüli, 2017-2018-ban a 20% felé közelít. A tavalyi erős kontribúció oka, hogy miközben Európa fejlettebb gazdaságai lassulásnak indultak, a régióban ennek egyelőre kevés jele van. Ez a "decoupling" azonban valószínűleg nem tartós jelenség, ezért a növekedési hozzájárulás trendje nem ilyen emelkedő.

A pontosabb képért érdemes az országokat mélyebb bontásban is megtekintenünk. A fejlett gazdaságokat két csoportra szedtük szét (a hat nagyra és a hét kicsire), a régióból pedig kiemeltük a visegrádi négyeket (V4). Az alábbi ábrán látható, hogy a fejlett nagy gazdaságok növekedésben betöltött szerepe domináns. Ez nem is meglepő, ha tudjuk, hogy ők adják az uniós GDP háromnegyedét. A régió magasabb növekedési pályája inkább a kisebb fejlett országokkal való összevetésben kap jelentőséget: a zömében Benelux és skandináv gazdaságokból álló csoport GDP-je több mint kétszerese a V4-ek súlyának (14 vs 6%), a növekedési hozzájárulások mégis egyre közelibbek. 2018-ban előbbiek 0,4, utóbbiak 0,3 százalékponttal járulnak hozzá az uniós növekedéshez. Ez elsősorban a lengyel gazdaság érdeme, Magyarország növekedési kontribúciója (a gazdaság 1 százalék alatti uniós súlya miatt) még a 0,05 százalékpontot sem éri el, vagyis kerekítési tartományon belül mozgunk.

Mi az, hogy motor?

A fentiekből kiderült, hogy bár a magyar és a régiós gazdaságok természetesen hozzájárulnak az uniós gazdasági növekedéshez, de ennek mértéke egyelőre szerény. Ahogy (remélhetőleg) növekszik majd az uniós GDP-ben való részesedésünk, úgy erősödhet a növekedésben betöltött szerepünk is, ám ez egy hosszú távú folyamat.Vagyis abban az értelemben nem vagyunk "motor", hogy a növekedés nagyját a régiós gazdaságok adnák. Ráadásul a motor kifejezésnek lehet egy szigorúbb értelmezése, ami nem az aritmetikai összefüggésre koncentrál, hanem arra, hogy a régió hajtóerejét jelenti-e a fejlett országok (vagy az egész Európai Unió) gazdasági növekedésének. Korábban már írtunk erről , és most is könnyen belátható, hogy ez - szintén a méretekből fakadóan - sokkal inkább fordítva van. A nagy nyugati piacok a régiós termékek iránti fő keresleti forrást jelentik, vagyis az ottani konjunktúraingadozások erősen hatnak a keleti gazdaságokra. A növekedéshez ráadásul nem ritkán onnan jön a technológia, a tőke (közvetlen befektetés vagy uniós támogatás formájában), így tehát a kelet-közép-európai gazdaságok teljesítménye sok szálon függ a nyugati gazdaságok helyzetétől, míg fordítva kevés ilyen csatlakozást tudnánk mondani. (Esetleg a munkaerő kiáramlása vagy az ellátási láncok kölcsönös függőségét lehet megemlíteni.) Ilyen értelemben sem vagyunk tehát motor, ehhez is fejlődésre, növekedésre, innovatív kapacitások kiépítésére lesz szükség. A hazai gazdaságpolitika víziója, hogy a régiós gazdaságok belátható időn belül fejlettségben utolérik a fejlett országokat. Amennyiben ez valóban megtörténik, akkor Kelet-Közép-Európa súlya, növekedésben betöltött szerepe valóban jelentősen javulni fog, és mint láthatjuk, van honnan.