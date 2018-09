Elárulta az EU, hogyan tervezi az óraátállítás megszüntetését

megszünteti az egész Európai Unióra kiterjedő szezonális óraátállítást;

egyértelmű és gyors ütemtervet határoz meg a változások hatálybalépésére vonatkozóan;

a tagállamok közötti összehangolt koncepció biztosítása érdekében ösztönzi a nemzeti és európai szintű konzultációt.

A mai javaslat újabb példa arra, hogy a Juncker-féle Bizottság jelentős szerepet kíván betölteni a nagy horderejű kérdésekben, a tagállamokra bízva az olyan döntéseket, melyekben azok illetékesebbek.

Hogyan és mikor lépnek hatályba a változások?

minden tagállam 2019 áprilisáig jelezni fogja, hogy az állandó nyári vagy téli időszámítást szándékozik-e alkalmazni.

Az okokról

Violeta Bulc, a közlekedéspolitikáért felelős uniós biztos kifejtette: "Javaslatunk értelmében jövő évtől megszűnne az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás gyakorlata. Ez az igen ambiciózus ütemezés lehetővé teszi a polgárok számára, hogy késedelem nélkül élvezhessék az intézkedés előnyeit. Már most felkérjük a tagállamokat és a vállalkozásokat, hogy tegyék meg a szükséges előkészületeket egy unión belüli összehangolt megközelítés biztosítása érdekében."A Bizottság javaslataAz Európai Bizottság javaslata hamarosan az Európai Parlament és a Tanács elé kerül elfogadásra.A zökkenőmentes áttérés érdekében a Bizottság javaslata alapjánA nyári időszámításra való utolsó kötelező átállásra 2019. március 31-én kerül sor. Ezt követően a téli időszámításra való tartós átállást választó tagállamok 2019. október 27-én, vasárnap egy utolsó szezonális óraátállítást alkalmazhatnak.Ezen ütemterv feltétele, hogy az Európai Parlament és a Tanács legkésőbb 2019 márciusáig elfogadja a Bizottság javaslatát.Az európai országok a múlt században kezdték alkalmazni a nyári időszámítást energiatakarékossági megfontolásokból, elsősorban háborús időkben, illetve az 1970-es évek olajválsága idején. 1980-tól kezdve az Európai Unió fokozatosan fogadta el azokat a jogszabályokat, amelyek véget vetettek a nemzeti óraátállítási gyakorlatok eltérő ütemezésének. 2018-ra azonban az óraátállítás sokat vesztett relevanciájából, miután több tanulmány is arra jutott, hogy mára elenyésző mértékű energiamegtakarítást jelent, miközben a polgárok részéről egyre több panasz érkezik negatív egészségügyi hatásaira.A polgárok, az Európai Parlament és mind több tagállam egyre több kételyt fogalmazott meg az óraátállítás indokoltságával kapcsolatban. Az Európai Parlament felkérésére és a jelenlegi intézkedések értékelésének részeként a Bizottság 2018 nyarán nyilvános konzultációt folytatott, amelyre 4,6 millió válasz érkezett be. Ez az Európai Bizottság által szervezett nyilvános konzultációk esetében valaha tapasztalt legmagasabb válaszadási szám. A válaszadók 84%-a támogatta az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetését.Mindezek fényében az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy nem indokolt Brüsszelből szabályozni az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítást, és a tagállamok szabad döntésére kell bízni a nyári, illetve a téli időszámítás alkalmazását, a szubszidiaritás elvével összhangban nemzeti szinten kezelve a kérdést.2018. szeptember 12-én elmondott, az Unió helyzetét értékelő beszédében Jean-Claude Juncker elnök kijelentette: "Hangzatos beszédekben sokszor halljuk, hogy a politikának a nagy horderejű dolgokban nagy, a kis dolgokban kisebb szerepet kell vállalnia. Ugyanakkor az európai polgárok körében nem népszerű, hogy az uniós jog előírja számukra, hogy évente kétszer állítsák át az órájukat. A mai nappal a Bizottság változtatni szeretne ezen. Az óraátállítást meg kell szüntetni. A jövőben a tagállamokra kell hagyni a döntést, hogy polgáraik a nyári vagy téli időszámítás szerint éljenek. Ez szubszidiaritás kérdése. Remélem, hogy a Parlament és a Tanács osztozni fog ebben az álláspontban, és megtalálja a belső piac szempontjából is működőképes megoldást. Az idő sürget."