Elárulta Kim Dzsong Un, miért lőtték fel az újabb rakétákat

Nincs más választásunk, mint hogy szupererős fegyverrendszereket fejlesszünk, elejét véve a nemzetbiztonságunkat délről fenyegető potenciális és közvetlen veszélyeknek

hagyjon fel a hasonló tevékenységekkel, amelyek nem járulnak hozzá a katonai feszültség csökkentéséhez a Koreai-félszigeten.

Észak-Korea két rövid hatósugarú ballisztikus rakétát lőtt fel csütörtökön az ország keleti partvidékén lévő Vonszan város térségéből.- jelentette ki Kim Dzsong Un, akit a KCNA idézett.Az észak-koreai vezető szerint Szöul kettős játékot játszik, mert egyrészt azt állítja, békét akar, másrészt viszont új fegyvereket importál és hadgyakorlatokat folytat.Kim Dzsong Un aláhúzta: a dél-koreai elnöknek fel kell hagynia "az öngyilkos cselekedetekkel" ésAz észak-koreai vezető elégedettségét fejezte ki, hogy a fegyver gyorsan reagált utasításokra és alacsony magasságban tudott repülni, ami megnehezíti lelövését az ellenfél számára.A szöuli védelmi minisztérium felszólította Phenjant, hogyA dél-koreai védelmi tárca egyik tisztségviselője a rakétateszt amerikai-dél-koreai közös kiértékelésére hivatkozva elmondta, hogy. Azt mondta, mindkét rakéta mintegy 600 kilométert repült, mielőtt a tengerbe zuhant volna.A dél-koreai hadsereg vezérkara korábban azt közölte, hogy az első rakéta 430, a második 690 kilométert tett meg mintegy 50 kilométeres magasságban. Az illetékes szerint ezeket az adatokat most pontosították a dél-koreai és amerikai hírszerzési hatóságok közös elemzésének köszönhetően.A Kyodo japán hírügynökség úgy tudja, a most kipróbált rakéták az Iszkanderhez hasonló, májusban tesztelt KN-23-as típusú rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták javított változatai lehetnek.A tárca egyben reményének adott hangot, hogy újraindulhatnak a munkacsoport szintű tárgyalások Észak-Korea atomfegyver-mentesítéséről.Ez volt Phenjan első rakétakísérlete azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető június végén váratlanul harmadszor is találkozott egymással, ezúttal Panmindzsonban, a két Koreát immár 66 éve elválasztó demilitarizált övezetben.A megbeszélésre azért volt szükség, mert Donald Trump és Kim Dzsong Un februári vietnami találkozója után a két fél között megrekedtek a Koreai-félsziget atommentesítését célzó tárgyalások.Észak-Korea legutóbb májusban hajtott végre a csütörtökihez hasonló rakétakísérletet. Kim Dzsong Un akkor személyesen szemlélte meg egy olyan, korábban még ki nem próbált, viszonylag kicsi és gyors rakéta tesztjét, amelyet szakértők szerint könnyebb az ellenség elől elrejteni, indítani, és a röppályáját is módosítani lehet.Kim a héten szemlét tett az észak-koreai hadiflotta egy újonnan épülő tengeralattjárójánál, amelyet hamarosan szolgálatba állítanak a Japán-tengeren. A látogatás körülményeiből szakértők arra következtettek, hogy a phenjani kommunista rezsim egy tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétarendszer kifejlesztésén dolgozik.