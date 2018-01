Elárulta magát az NGM, Magyarország elbukta a többéves csatáját

Az a bizonyos mondat

A gazdasági tárca már az Eximbank adataival kiegészítve számolta ki az államadósság alakulását. 2016 végén az uniós módszertan szerinti államadósság aránya 76% volt, ez 2017 végére 74,5%-ra csökkent. A végleges pontosítást akkor tudjuk megtenni, amikor a bruttó hazai termékre vonatkozó adatok is megvannak. A jó hír mindenképpen az, hogy az államadósság mértéke 2017-ben is tovább csökkent.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018-as várakozásairól tartott - nem nagyon hirdetett - sajtótájékoztatót Varga Mihály tárcavezető. Az eseményen beszélt a tavalyi év főbb makrómutatóiról és az idén várható számokról."Az államháztartás továbbra is kiegyensúlyozott, fegyelmezett pénzügypolitikát fogunk folytatni, ez marad 2018-ban is. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy 2017 végén a nemzetgazdasági tárca elvégezte a pénzügyi zárást. Ennek alapján azt mondhatom önöknek, hogy az államadósság mértéke 2017-ben is csökkent" - mondta Varga Mihály a beszámolóról készült videófelvétel alapján, majd azt is elárulta:

Kép és címlapkép forrása: NGM

2,1 százalékpontos adósságráta-ugrás

Varga Mihály mostani ismertetése szerint mindkét évben a GDP-arányos államadósság 2,1 százalékponttal ugrott meg, annak következtében, hogy végül a magyar hatóságok átsorolták az Eximbank külső adósságállományát az államháztartási körön belülre.

Az NGM közleménye szintén úgy fogalmaz: "az államadósság csökkenő pályán marad, az Eximbank tartozásával együtt a 2016-os 76 százalékról 2017 végére 74,5 százalékra csökkent az adósságráta előzetes számítások szerint".Mindez azt jelenti, hogy a magyar fél először ismerte el, hogy Magyarország elveszítette a több éve tartó, az Európai Unió Statisztikai Hivatalával zajló vitát az Eximbank elszámolásának ügyében.Az eddigi hivatalos tényadatok szerint a GDP-arányos államadósságráta 2016 végén 73,9% volt. A Nemzetgazdasági Minisztérium is ezt a számot publikálta, még múlt szerdán közzétett anyagában is. A tárca múlt héten közzétett dokumentuma azzal is számolt, hogy 2017 végére 72,4%-ra csökkent az adósságráta.Mindez egyúttal azt is jelenti mellékesen, hogy az NGM által múlt héten közölt (lenti ábrán szereplő) adósságpálya 1 hetet sem élt.

Forrás: NGM, Makrogazdasági és költségvetési előrejelzés 2017-2021

Átrajzolt pálya

Egy hónappal ezelőtt írtuk meg értesüléseink alapján, hogy idén tavasszal lezárulhat az Eximbank elszámolását övező, közel négy éven át tartó vita a magyar hatóságok és az Eurostat között. Akkor már azt írtuk, hogy információink szerint a Központi Statisztikai Hivatal beleegyezett abba, hogy a bankot az államháztartáson belülre sorolja és a legközelebbi adatküldés során eleget tesz az uniós statisztikai hivatal kérésének. A KSH akkor ezt az információnkat nem erősítette meg, a tárgyalások folytatását említette meg. Varga Mihály mostani kijelentése azonban új megvilágításba helyezi az ügyet.A tárcavezető által említett két adósságadat megegyezik azzal, amit a Portfolio korábban kalkulált . Ha az Eximbank átsorolásának korábbi években kifejtett hatására vonatkozó feltételezéseink is helyesnek bizonyulnak, akkor az alábbi ábrán látható adósságpálya rajzolódik ki a múltból.

Több éve tart az ügy

Ha azt feltételezzük, hogy Áder János köztársasági elnök idén áprilisra írja ki a parlamenti választásokat és a KSH tartja magát a korábbi évek gyakorlatához, akkor az átírt és magasabb adósságszámok épp a választások előtti napokban kerülnek nyilvánosságra.

Már korábban várható volt, hogy Magyarország beadja a derekát. Az elszámolási vita ugyanis idén nyáron - a magyar fél kezdeményezésére - megjárta a megfelelő fórumot, a CMFB-t (Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics), a statisztikai elszámolási viták kezelésében illetékes bizottságot. A tanácsadó testület tagjainak júliusi, rendkívül kiélezett szavazásán egy szavazattal kerekedett felül az Eurostatot támogató álláspont (25 válaszadó osztotta az Eurostat álláspontját, miszerint az Eximbankot az államháztartási körön belül kell elszámolni, 24-en értettek egyet a magyar fél véleményével és 6-an tartózkodtak). Mindez annak ellenére történt, hogy ezt megelőzően júniusban a CMFB szakértői munkacsoportja azt javasolta, hogy az Eximbankot nem kell elszámolni a költségvetési körön belülre.Az elszámolási vita egyébként még 2014-ben indult a magyar és az uniós statisztikai hatóságok között, vagyis közel 4 év után kerülhet pont az ügy végére. A Portfolio korábbi értesülései szerint a KSH írásban ígérte meg az Eurostatnak a tavaly őszi EDP-notifikáció során, hogy a legközelebbi, 2018 tavaszán esedékes körben az Eximbankot már az államháztartáson belülre számolja el.Mindezek után már csak az maradt hátra, hogy hivatalosan is átvezessék a magyar hatóságok az Eximbank-számokat, ésAz EDP jelentést a KSH kétszer küldi ki az Eurostatnak és az elmúlt évek gyakorlata szerint ezeket a jelentéseket azonnal nyilvánosságra is hozza. Vagyis ha ebből indulunk ki, akkor idén március 31-ig megismerhetjük a legfrissebb költségvetési- és államadósság-adatokat.