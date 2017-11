Élesedik a verseny a munkavállalókért: Meg kell tartani őket!

Jelentős béremelések

Ez az eszköz ugyanakkor hosszabb távon korántsem ideális megoldás a problémára. Egyrészt a versenytársak szintén gyorsan beszállnak a bérspirálba, ami magasabb bérszinten rekonstruálja ugyanazt a versenyhelyzetet, másrészt a bérköltségek gyors növekedése jelentősen visszavetheti az adott cégek versenyképességét.

Megváltozott a helyzet

gyors képzésekkel és tréningekkel a cégek hatékonyan képesek fejleszteni az újonnan belépő kollégákat hiányosságaikban. Ez azonban a képzettséget és szakmai tapasztalatot igénylő pozíciók betöltésénél sokszor nagyon nehéz feladat.

Nem szabad elveszíteni a munkaerőt

A munkáltató partnereink, ami mellett azt is tapasztaljuk, hogy a pozíciók nagy része immár 20-30 százalékkal tovább van nyitva a hosszabb keresési ciklus következtében. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogyA legkeresettebbek még mindig az informatikai, mérnöki valamint az idegen nyelvtudást igénylő támogató pozíciók, azonban a legnagyobb hiány a képzett szakmunkások területén tapasztalható.A vállalatok jelentős része a kereslet-kínálat klasszikus szabályait követve a bérek emelésével igyekszik orvosolni a helyzetet.Néhány éve a vállalatok még szinte dúskálhattak egy-egy vonzóbb pozíciójukra jelentkezők között. Ezért gyakori helyzet volt, hogy a szelekciót olyan plusz kritériumok bevezetésével oldották meg, amelyeket az adott munkakör nem is igényelt. Érettségi helyett diplomát kértek, egy helyett két idegen nyelv ismeretét követelték meg, stb. A jelenlegi helyzet azonban gyökeres fordulatot hozott:Amennyiben egy pozíció betöltéséhez sem speciális szaktudás, sem ritka nyelvtudás nem szükséges, úgy könnyebb rugalmasan kezelni az elvárásokat:Abban az esetben, ha kicsi a béremelés és a követelmények tekintetében meghozható kompromisszumok lehetősége, a cégek nagy része kénytelen másik régióban, esetleg külföldön munkaerő után nézni. A vállalatok ilyenkor sok esetben a mobilitást lakhatási lehetőségekkel, családok támogatásával (például házastársnak kínált munkalehetőséggel, gyermekeknek kínált óvodai hellyel és iskolázási támogatással), illetve akár konkrét, hosszú távú karriertervvel is támogatják.A külföldi munkaerő bevonása már jóval összetettebb feladat, főként a munkavállalók elvárt bérszintjének a mértéke, illetve a nyelvi akadályok determinálják a célpontokat, amelyek közül a fentiek miatt legkedveltebb és leggyorsabban elérhető munkaerőforrások inkább Szerbiában és Ukrajna nyugati vidékein találhatók.Egyre több cég látja be, hogy új munkaerő felvételével járó gondok megoldásának leghatékonyabb módja sokszor a munkatársak elvesztésének megelőzése. A már meglévő pozíciókban dolgozó kollégák "elvesztése" sokkal égetőbb problémát jelent, mint a pusztán bővülés kapcsán üresen álló pozíciók,Ennek következtében a jelöltekért folyó versenyben egyre nagyobb hangsúlyt kap a meglévő munkaerő megtartása, képzése, fejlesztése, igényeinek legjobb kiszolgálása és a mostanság fénykorát élő employer branding. Ez immár nem csak az új munkavállalók bevonzását, hanem egyre hangsúlyozottabban a meglévők megtartását is hivatott szolgálni.Bár az utóbbi hetekben már olvashattunk olyan véleményeket is, hogy a folyamatos béremelések hatására előbb-utóbb megerősödik majd a külföldön munkavállalók hazaáramlása, a munkaerőhiány középtávon is velünk élő probléma marad, ezért nagy jelentősége van annak, hogy egy vállalat minél hatékonyabb megoldást adjon a problémára.