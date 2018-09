Elfogynak, akik sok gyereket vállalnak

Kevés az ép család

Magyarország azon európai országok sorába tartozik, ahol nagyon alacsony (69%) az intakt, vagyis "ép" családban élő gyermekek aránya. Ez arra utal, hogy Magyarországon az európai átlagnál instabilabbak a kapcsolatok, magas a házasságok és az élettársi kapcsolatok felbomlásának valószínűsége, még azoknál a párkapcsolatoknál is, ahol kiskorú gyermekek élnek. Ez persze egyáltalán nem előzmény nélküli jelenség, hiszen tudjuk, hogy a válási mutatók Magyarországon már a 20. század elején is meghaladták az európai átlagot, és a későbbiekben is dinamikus növekedést mutattak - derült ki a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének tanulmányából. A dél-európai országokban, valamint Írországban, Lengyelországban, a gyermekek kb. 80%-a intakt családban nevelkedik, több észak-európai országban és Franciaországban viszont az intakt családokban nevelkedők aránya nem éri el a 70%-ot.

A gyermekes családok gyermekszám szerint differenciáltak, és Európa országai e tekintetben is nagy különbségeket mutatnak, ráadásul még az utóbbi évtizedek vonatkozásában sem állapíthatók meg egyértelmű trendek. Számos európai kutatás rámutatott arra, hogy az alacsony termékenységi szint mögött nagyon jelentős eltérések vannak a tekintetben, hogy ez a "kevés számú gyermek" hogyan oszlik meg a családok között.

Egy vagy több gyerek

Néhány országban nagyon erőteljes polarizáció figyelhető meg, vagyis viszonylag magas a gyermektelenek és a három vagy több gyermeket nevelők aránya is. Míg másutt az alacsony termékenység nem jár együtt azzal, hogy nagyon sokan gyermektelenek maradnának, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy egyre többen vállalnak csak egy gyermeket.

2011 és 2016 között az előbbiekben felvázoltaktól eltérő folyamatok zajlottak le: az egygyermekes családok arányának növekedése mind a középfokú, mind pedig a felsőfokú végzettségű szülők körében megállt. Ezzel párhuzamosan a diplomás szülők körében növekedett a 2 és 3 gyermekes családokban élők aránya.

A gyermeket nevelők körében a gyermekszám a szülők iskolai végzettsége szerint különbözőképpen alakult 1990 óta. 1990 és 2011 között például a középfokú végzettségűek körében sokkal dinamikusabban növekedett az egygyermekesek aránya, mint az iskolai hierarchia alján és tetején elhelyezkedőknél. A 3 vagy annál több gyermeket nevelők aránya viszont éppen ez utóbbi két csoportban növekedett jelentősebben, míg a középfokúaknál alig változott. A kétgyermekes családmodell pedig az alapfokúak és a középfokúak esetében esett vissza nagyon jelentősen.Az egyszülős családok struktúrája jelentős átalakuláson ment keresztül.Más szavakkal úgyis mondhatjuk, hogy az egyszülős családok arányában tapasztalt növekedésben erőteljes szerepet játszott az ún. "mama-hotel" jelenségének terjedése, ami az egyszülős családokat különösen jellemezte. A 15 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő szülők körében 1990 óta nem tapasztalhatunk jelentősebb emelkedést.

Nincs európai út

az egyik az egyszemélyes háztartások,

a másik pedig a párkapcsolatokon belül az élettársi kapcsolatok terjedése.

Baby boom vs. csökkenés

A tanulmány szerint nemcsak hogy nincs egységes európai út, hogy nincs egységes közép-kelet-európai minta, hanem még a magyar társadalom különböző rétegeiben is nagyon eltérő család- és háztartásszerkezeti változásokat figyelhetünk meg.Bizonyos együttélési minták újra és újra visszatérnek, kiterjednek, majd ismét visszahúzódnak a társadalmi fejlődés különböző szakaszaiban. Tulajdonképpen hosszú távon nézve két olyan jelenség van, ami viszonylag egységesen terjedőben van Európa legtöbb országában és Magyarországon belül is a legtöbb társadalmi rétegben:Utóbbi esetében ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az élettársi kapcsolatok jelentése komoly változásokon megy keresztül, és több vonatkozásban is bizonyíthatóan hasonlatossá válik a házasságokhoz.Egyrészt az élettársi kapcsolatok jelentős részét egyre inkább fiatalok kötik, egyre inkább hosszú távú elköteleződésként, másrészt az élettársi kapcsolatok és a házasságok termékenysége időben nézve jelentősen közeledik egymáshoz. Másként megfogalmazva ez azt is jelenti, hogy egyre inkább elmondható, hogy a párkapcsolatok formai különbözősége nem vagy kevésbé fed tényleges tartalmi különbségeket is.Hosszabb távon a társadalmakban nagyon komoly szerkezeti változások (korstruktúra, iskolai végzettség szerinti összetétel) történtek, amelyek önmagában befolyásolják az együttélési formákat. Csak ez adhat választ arra a kérdésre, hogy egy-egy együttélési forma elterjedése annak köszönhető, hogy az a legkülönbözőbb társadalmi rétegekben is jellemzőbbé válik, vagy pedig annak, hogy az a társadalmi csoport, amire az adott együttélési forma jellemző volt, elterjedt a társadalomban.Példaként említhetjük, hogy miközben a II. világháború után a nyugat-európai országokban baby-boom zajlott, addig Magyarországon erőteljesen csökkent a termékenység, ami azzal magyarázható, hogy gyorsan és szinte teljesen eltűnt a mezőgazdasági cselédek és napszámosok rétege, amely a korábbi évtizedekben kitűnt termékenységével, s mintegy ellensúlyozta a többi réteg már akkor is viszonylag alacsony fertilitását.Tulajdonképpen hasonló megállapítást lehet tenni a gyermekes családok arányának utóbbi évtizedekben tapasztalható csökkenésével, a gyermekszám szerinti átstrukturálódással kapcsolatban is.így az ő magasabb termékenységük kevésbé kompenzálja a magasabb végzettségűek alacsony termékenységét, mint korábban.