Elhunyt Andy Vajna

Produceri munkáját olyan filmek fémjelzik, mint a Rambo (1982, 1985, 1988), az Emlékmás (1990), a Jákob lajtorjája (1990), a Terminátor 2, 3 (1991, 2003), az Elemi ösztön (1992), a Reneszánsz ember (1994), a Die Hard - Az élet mindig drága (1995). A magyar vonatkozású filmek közül kiemelkedően sikeres volt az Evita (1996), A miniszter félrelép (1997), az Amerikai rapszódia (2001), az Én, a kém (2002), illetve az 56-os forradalom idején játszódó Szabadság, szerelem (2006).

Erőskezű kormánybiztosként 2011 óta a magyar filmszakma érdekében dolgozott, irányítása alatt a magyar film újra a világ élvonalába emelkedett.

Vajna András a Wikipédián található életrajza szerint 1956-ban családjával együtt hagyta el Magyarországot. Kaliforniában folytatott tanulmányokat, mielőtt belevetette magát a filmiparba, amelynek rövid idő alatt tekintélyes vezéregyéniségévé vált.A Távol-Keleten kezdte tevékenységét: először fodrász és parókakészítő volt, aztán mozik működtetésével és filmforgalmazással foglalkozott. A Panasia Film (Hongkong) eredményesen működött, így megteremtődött a terjeszkedés lehetősége. 1976-ban Mario Kassarral közösen megalapította a Carolco Pictures céget, amely hamarosan mamutvállalattá fejlődött, s a világ legbefolyásosabb forgalmazói sorába emelkedett.1982-től hívta életre az Amerikai Filmpiackutató Társulást, elnöki posztját maga foglalta el. Produceri filmográfiája A csendestárs című alkotással kezdődött. A listán számos világsiker, kedvelt szórakoztató produktum, modern művészi érték található.Magyarságát őrizve kapcsolatot tart a hazai filmélet szereplőivel, tevékenyen hozzájárult az 1996-os októberi filmes magyar világtalálkozó előkészítéséhez. Gesztusnak tekinthető az is, hogy Budapesten forgatták az Evita című Vajna-szuperprodukció számos jelenetét.A Variety 2017-ben a szórakoztatóipar 500 legbefolyásosabb embere közé sorolta. Dolgozott mások mellett Oliver Stone, Paul Verhoven, James Cameron, Roland Joffé filmrendezővel, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Anthony Hopkins, Gary Oldman, Michael Douglas, Robert de Niro, Demi Moore, Sharon Stone, Scarlett Johansson filmszínésszel.A filmalap megemlékező közleményében azt írta: Andy Vajna soha nem felejtette el magyar gyökereit és mindig odafigyelt a hazai filmiparra.A filmtámogatási rendszer konszolidációját követően nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Filmalap létrehozása. Az ő kormánybiztosi időszakához olyan nagy magyar filmsikerek születtek, mint a Saul fia, A nagy füzet, a Kincsem, a Testről és lélekről, az 1945 és a BÚÉK. Szerepe a magyar filmipar fellendítésében elvitathatatlan, a Magyarországon forgató filmek volumene regnálása alatt csaknem ötszörösére nőtt. A "Vajna-korszak" alatt a nemzeti filmalap által támogatott magyar filmek több száz nemzetközi díjat nyertek el, köztük az Oscart, a Golden Globe-ot és az Arany Medvét - írták.A közleménybe kiemelték: Andy Vajna az elmúlt héten azt mondta közvetlen munkatársainak: "It is my passion to give back", azaz az volt a szenvedélye, hogy visszaadjon valamit annak az országnak, ahol született. A Magyar Nemzeti Filmalap Andy Vajnát saját halottjának tekinti.Az üzleti életben is igen aktív (például a vendéglátás, a szerencsejáték-ipar, a média erületén) Vajna az utóbbi időben érezhetően hátrébb vonult, de például a tőzsdén jegyzett Est Médiába tavaly ősszel beszállt . Társtulajdonosa volt az etyeki Korda Filmstúdiónak, tulajdonosa a Tv2-nek és a Rádió 1-nek, valamint a Las Vegas kaszinónak.