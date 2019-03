Elindult a megtorlás: gyilkolják az embereket Venezuelában

A világszervezet Emberi Jogi Tanácsa (UNHRC) előtt felszólaló főbiztos hangsúlyozta azt is, hogy a venezuelai biztonsági erők túlzott erőt alkalmazva verték le a békés tüntetéseket a dél-amerikai országban, a gyilkosságok mellett pedig kínzásokat is elkövettek.Közölte: kifejezetten azok a jelentések aggasztják, amelyek szerint az ilyen hatósági műveletek a megtorlás és megfélemlítés célját szolgálják. A rendőrség állítólag fegyvertelen állampolgárokat vett célba - tette hozzá.Bachelet rámutatott arra is, hogy az utóbbi hetekben tapasztalt áramkimaradások még jobban megnehezítették az emberek számára azt, hogy élelmiszerhez, vízhez, gyógyszerekhez és orvosi ellátáshoz jussanak.A válság leginkább a venezuelai társadalom legsebezhetőbb rétegét sújtja, az anyai és csecsemőhalandóság folyamatosan növekszik. Több mint egymillió gyerek nem jár iskolában az élelmiszer- és tanárhiány, illetve a tömegközlekedésben tapasztalható hiányosságok miatt.Az emberi jogi főbiztos szerint a venezuelai hatóságok nem kielégítő intézkedéseket hoztak a helyzet kezelése érdekében, nem ismerték fel az egészségügyi és élelmiszerválság mértékét, aminek következményeként 2015 óta 3 millió venezuelai emigrált külföldre.Hangsúlyozta azt is, hogy a szólás- és sajtószabadságot egyre jobban korlátozzák, a hatóságok alaptalanul helyeznek újságírókat és ellenzékieket vád alá.Bachelet szerint a venezuelai olajkereskedelemmel kapcsolatos, tranzakciókat korlátozó amerikai szankciók súlyosbíthatják avenezuelai gazdasági válságot.Az Egyesült Államok januárban hozott gazdasági büntetőintézkedéseket Venezuela legnagyobb állami olajcége, a PDVSA ellen, amely Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök kormányának legnagyobb bevételi forrásának számít. Donald Trump amerikai elnök kedden azt állította, hogy kormányzata még vár "a legkeményebb szankciókkal" Venezuela ellen.