Elképesztően nagy bajban a kínai ipar, de azért van jó hír is

Kínában 5,3%-kal nőtt az ipari termelés az év első két hónapjában az előző év azonos időszakához képest, ilyen alacsony bővülésre pedig 17 éve nem volt példa - derült ki a statisztikai hivatal adataiból. Az elemzők számítottak arra, hogy a decemberi 5,7%-os növekedésnél kissé gyengébben teljesít majd az ipar, de ez még őket is meglepte. Az ipari termelés romlása azzal is összefügg, hogy az autóeladások folyamatosan csökkennek: februárban a nyolcadik egymást követő hónapban estek az autóeladások.A beruházások azonban 6,1%-kal növekedtek, míg a fogyasztás 8,2%-kal bővült, vagyis a belső kereslet igen erős támasza a GDP-bővülésnek. Az adatok mélyére nézve azonban már nem lehetünk ennyire optimisták: a beruházási tevékenység 60%-át adó magánszektor beruházásai 7,5%-kal növekedtek január-februárban, ami érdemi lassulás az előző év azonos időszakában mért 8,7%-hoz képest.Az adatok összességében azt sugallják, hogy habár a kínai ipar kifejezetten gyengén teljesít, a beruházások és a kiskereskedelmi forgalom képes ezt kompenzálni, és nincs okunk azt feltételezni, hogy jelentősen lelassult volna a GDP-növekedés az év elején.A kínai döntéshozók a múlt héten jelentettek be egy hatalmas adócsökkentési programot és döntöttek infrastrukturális beruházásokról is, hogy támogassák a gazdaságot és elkerüljék az erőteljesebb lassulást. Az elemzők arra számítanak, hogy a költségvetési intézkedéseken túl monetáris lazítás is érkezhet a hitelezés támogatása érdekében.A kínai GDP-növekedés 6,6%-ra lassult tavaly, ami a legalacsonyabb bővülés az elmúlt három évtizedben, és úgy tűnik, hogy az előttünk álló időszakban sem kap erőre a kínai gazdaság. Mi több, sokan úgy látják, hogy már ezek az adatok is kozmetikázottak. Az elemzők arra számítanak, hogy idén már a fiskális és monetáris lazítással együtt is jóval közelebb lehet a GDP-növekedés a 6%-hoz, mint a 7-hez.