Eltérített Irán két tankerhajót (2.)

A brit tanker az irániak szerint "nem követte a nemzetközi tengerészeti előírásokat," ezért a partszakaszra vezényelték és átadták az iráni hajózási hatóságoknak. A brit védelmi minisztérium jelenleg még "vizsgálja a helyzetet".A hajót üzemeltető Stena Bulk és a Northern Marine Management megerősítették, hogy a brit zászló alatt hajózó Stena Imperót kishajók és egy helikopter közelítette meg nemzetközi vizeken, ahogy az a Hormuzi-szoroson haladt át, majd elvesztették vele a kapcsolatot. Jelenleg a hajó iráni vizek felé halad. Nincs információjuk arról, hogy a hajó 23 fős személyzetéből bárki megsérült volna.Irán korábban is megpróbált már eltéríteni egy brit tankert, ennek a kísérletnek akkor egy brit hadihajó vetett véget:A perzsa ország vélhetően azért pont brit tankereket próbál zaklatni, mert egy Szíriába tartó iráni olajszállítót a britek július eleje óta fogva tartanak."Tudtunkra adódott egy jelentés, mely szerint iráni erők lefoglaltak egy brit tankert. Egy héten belül ez a második alkalom, hogy az Egyesült Királyság az iráni rezsim erőszakos cselekményeinek célpontja volt. Az Egyesült Államok továbbra is együtt dolgozik a szövetségeseivel és partnereivel, hogy megvédje a biztonságunkat és az érdekeinket a rossz indulatú iráni viselkedéssel szemben" - kommentálta a helyzetet az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője, Garrett Marquis."Nagyon közeli szövetségben vagyunk az Egyesült Királysággal. Úgy hallottuk egy [tanker] volt. Úgy hallottuk, kettő volt. Együtt fogunk dolgozni az Egyesült Királysággal. Nincs írott megállapodásunk, de van egy régóta érvényben lévő megállapodásunk [nem fordítási hiba, tényleg ezt mondta - a szerk.]" - mondta Donald Trump elnök riportereknek a Fehér Házban.A hírre a WTI árfolyama 1%-ot ugrott, 56 dollár / hordó környékére.Update: a brit külügyminiszer, James Hunt, arról tájékoztatta a sajtót, hogy nemcsak a Stena Imperót térítették el, hanem egy másik tankert is, amely Libéria zászlaja alatt hajózott. A Refinitiv adatai szerint a Mesdarról van szó, amely szintén brit érdekeltségbe tartozik."Hamarosan részt veszek egy kabineti találkozón, melyen megvizsgáljuk, mit tehetünk a két hajó elengedéséért" - mondta a politikus.