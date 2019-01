Emelik a béreket a Sparnál, 400 túlóra viszont nem lesz

A SPAR 2017-ben 10 milliárd forint értékű bérfejlesztést hajtott végre. Ez a szám 2018-ban elérte a 9 milliárd forintot, 2019-ben pedig további 7,5 milliárd forinttal egészül ki. A bérfeszültség megelőzése érdekében a fizetések meghatározása során pedig most is törekedtünk arra, hogy az egyes vezetői szintekhez köthető bérek összecsúszását elkerüljük

A munkatársi létszámunk 2019-ben is tovább fog nőni, elsősorban az új beruházásaink miatt, illetve mert a SPAR céljai között szerepel a kiemelt területek leterheltségének csökkentése. Mindezek mellett továbbra is érvényben marad a Kollektív Szerződésünk túlórára és munkaidőkeretre vonatkozó rendelkezése, amely 300 órában maximalizálja az elrendelhető túlóra mennyiségét, és 4 hónapban a munkaidőkeret mértékét

A maximum 300 túlórán - a szakszervezetekkel egyetértésben - a vállalat nem kíván változtatni.

Ismét eredményesen zárult a több mint 13 ezer munkavállalót foglalkoztató SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-nél lezajlott bértárgyalás. A SPAR Magyarország a garantált bérminimum, illetve minimálbér jogszabályban rögzített emelésén túl is jelentős béremelést biztosít munkatársai számára, melyet továbbra is kiegészít saját hűségprogramjának juttatási elemeivel.A munkaerőpiac által leginkább kitett területeken, a legnagyobb létszámot kitevő áruházi munkakörökben, valamint a logisztikai központokban a kezdő alapbér minimum havi bruttó 220 ezer forint 2019. január 1-től.- hangsúlyozta Maczelka Márk, kommunikációs vezető.- emelte ki Maczelka Márk.Az elmúlt évben megtett intézkedések eredményeképpen a fluktuációs rátánk pedig egy év alatt további 6 százalékponttal csökkent, mely így jelenleg közel 26%.A SPAR Magyarország folytatja a beruházásokat új áruházak építésével - és ezzel együtt új munkahelyek teremtésével - valamint a meglévő áruházak felújításával: az idei beruházási keret meghaladja a 26 milliárd forintot, melyet az osztrák tulajdonban lévő vállalat Magyarországon fektet be.