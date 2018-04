Ennyi volt? - Kidurrant a magyar választás utáni "kivándorlási lufi"

Az előző héten tartósan magas volt az érdeklődés a külföldi munkavállalás iránt,

de sokan voltak azok, akik "csak" regisztráltak hozzájuk, ugyanakkor konkrét munka után egyelőre nem érdeklődtek,

így a kivándorlás várhatóan nem minden esetben fog megvalósulni.

Ezen a héten viszont már közelít a hosszú távú átlaghoz az érdeklődés mind a regisztrációkban, mind a telefonos megkeresésekben,

vagyis a múlt heti négyszeres megugrás után már csak visszafogott többletet látnak.

Nem csak nálunk emelkednek gyorsan a bérek

A múlt héten számoltunk be arról, hogy a parlamenti választás után négyszer annyi magyar akart külföldön munkát vállalni, mint korábban. Mindez új jelenségnek számított, hiszen korábbi választások után ilyen tendenciát eddig nem lehetett tapasztalni.Tanay Marcell, a külföldi munkavállalással foglalkozó EuWork vezére kicsit több mint egy héttel a választás után most a Portfolio megkeresésére közölte:Tanay Marcell nem számít arra, hogy tartósan meghaladná a hosszú távú átlagot a külföldi munkavállalás iránti igény pusztán a választás eredménye miatt. Ugyanakkor kiemelte, hogy a jövőbeli gazdaságpolitikai/kormányzati intézkedések befolyásolni fogják a magyarok szándékát.- jegyezte meg a szakértő, utalva arra, hogy a nyugati bérek még mindig messze versenyképesebbek a magyarnál.A Portfolio már az előző cikkben is jelezte, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján nincs olyan ciklikusság a kivándorlásban, ami a választás eredményéhez kötődik. Vagyis hosszabb távon sem a kivándorlás, sem a külföldi munkavállalás nem mutat kiugró értéket a választás kimenetével, ezért óvatosságra intettünk az erős következtetések levonásától. A friss információk alapján úgy tűnik, hogy az érdeklődés jelentős része inkább impulzusszerű volt.