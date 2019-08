Érdekel, mennyi most Magyarország adóssága? Néhány nap és megtudhatod

A keddi nemzeti ünnep miatt itthon később indul a hét, de a nemzetközi piacokon természetesen lesz kereskedés, és néhány izgalmasnak ígérkező adat is megjelenik.például az Eurostat közli a júliusi inflációs számokat, melyek főleg az EKB számára lehetnek érdekesek. Az eurózóna jegybankja ugyanis részben a tartósan alacsony infláció miatt mozdulhat ismét a lazítás felé várhatóan már szeptemberben. Az előzetes vélemények szerint a júliusi adat sem valószínű, hogy érdemben befolyásolja az inflációs képet, a szakemberek szerint 1,1%-on stagnálhatott az éves drágulási ütem.

délelőtt szintén az Eurostat publikálja az egyetlen említésre érdemes adatot, bár az építőipar júniusi statisztikája várhatóan nem rengeti majd meg a piacokat.nekünk is megkezdődik a hét, rögtön reggel az MNB publikálja a pénzügyi számlák előzetes adatait, melyből többek között az is kiderülhet, mennyi volt Magyarország GDP-arányos adóssága a második negyedév végén. Az első negyedév végén ez 70,1 százalék volt, most akár a 70 százalékos lélektani határ alá is bukhatott a ráta. Szerda este jelenik meg a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, melyből a befektetők megpróbálhatnak valamit kiolvasni a jövőbeli kamatpolitikával kapcsolatban.Fontos konjunktúraindikátorok jelennek meg, az augusztusi előzetes beszerzési menedzserindexekre kiemelten figyelhet a piac. Délelőtt Európából, a nap második felében pedig a tengerentúlról érkeznek a számok, melyekből kiderülhet, tartós-e a globális növekedés megtorpanása. Amerikában pedig elkezdődik a Fed háromnapos éves konferenciája Jackson Hole-ban, amit kiemelt figyelem övezhet, hiszen mostanában a jegybanki lépések mozgatják elsősorban a piacot.teszi közzé a Pénzügyminisztérium a költségvetés júliusi részletes számait, emellett folytatódik az amerikai jegybank konferenciája, melyen magyar idő szerint délután beszél majd Jerome Powell Fed-elnök.