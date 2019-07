Erdogan válságba vezette Törökországot

A török GDP idén 1,5%-kal zsugorodhat a Reuters által megkérdezett 40 közgazdász mediánvéleménye alapján, miközben a kormányzat még növekedésben bízik. A leginkább optimista közgazdász 1%-os gazdasági növekedést jósol, de van olyan elemző is, aki 5%-os zuhanást vár.Jövőre már 2,4%-kal növekedhet a gazdaság, 2021-ben pedig 3,4%-os GDP-bővülés lehet, azonban még hosszú ideig nem várható, hogy a 2010 és 2017 közötti, áltagosan 6,6%-os növekedés visszatérjen.Az árfolyamválságon keresztülment országban elszabadult az infláció, csökken a fizetések értéke, folyamatosan emelkedik a munkanélküliség, miközben a termelőszektorok épülnek le. Ráadásul a török-amerikai kapcsolatok ismét romlanak, miután Ankara Oroszországtól vásárol rakétavédelmi rendszert. Recep Tayyip Erdogan autoriter rezsimépítését a befektetők és a nyugati országok sem tolerálják, mindez pedig a következő időszakban meghatározhatja a török gazdaság jövőjét is.Erdogan a múlt héten kirúgta a török jegybank vezetőjét, Murat Cetinkayát, mert nem csökkentette a kamatokat, és helyére Murat Uysal alelnököt nevezte ki, aki első nyilatkozatában a 24%-os kamatszint csökkentéséről beszélt.A Fitch Ratings még mélyebbre vágta Törökország államadósságának besorolását, amely már eddig is a bóvli - befektetésre nem ajánlott - kategóriában volt, mert Erdogan lépésével csökkent a jegybank függetlensége, nő a bizonytalanság, és romolhat az ország tőkevonzó képessége.A JP Morgan elemzői szerint a jegybank 200 bázisponttal fogja csökkenteni a kamatot július 25-én, az év egészében pedig összesen 500 bázispontos vágást láthatunk. Erre azért lehet lehetősége a jegybanknak, mert csökkent az infláció az elmúlt hónapokban, de továbbra is 15% felett mozog az árindex.A JP Morgan szerint akkor csökkenthető tovább a kamat, ha a geopolitikai kockázatok csökkennek és sikerül hiteles gazdaságpolitikát megvalósítani. Azonban vannak olyan elemzők, akik szerint ez nem fog menni, miután Erdogan tovább építi az autoriter rezsimet.