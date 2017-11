Észak-Korea miatt kirúghatja saját külügyminiszterét Trump

Fontos személycserére készülnek

Német lépés

A személycseréről már csütörtökön is szárnyra kaptak pletykák, de a Fehér Ház szóvivője azt hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs napirenden átalakítás, azaz Tillerson marad a posztján. Ha viszont tényleg bekövetkezik az, amit a hírügynökség ír, akkor az 1 éves Trump-adminisztráció eddigi legfontosabb személyzeti átalakítását jelentené. A Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) élére a névtelen forrás szerint Tim Cotton republikánus szenátort jelölheti majd Trump.Tillersonnak több konfliktusa is volt az elnökkel, októberben például "idiótának" nevezte Trumpot egy megjegyzésében, amiről beszámolt a sajtó. Emiatt utóbbi megharagudott rá, de nem menesztette. Inkább próbálta aláásni a diplomáciai kezdeményezéseit, így például Twitter-bejegyzésben oktatta ki a külügyminisztert, hogy ne fecsérelje energiáit az észak-koreaiak diplomáciai győzködésére, úgyse fog sikerülni tárgyalásos úton rendezni a konfliktust. Azóta egyébként a napokban újabb interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea, amellyel állítása szerint az Egyesült Államok teljes területét képes lenne elérni. Erről és ennek fejleményeiről bővebben:Németország korlátozza diplomáciai kapcsolatait Észak-Koreával, és visszahívja phenjani képviseletéről egyik diplomatáját, de nem a nagykövetet, válaszul a kommunista rezsim újabb ballisztikus rakétakísérletére - jelentette be csütörtökön Sigmar Gabriel német külügyminiszter Washingtonban.Közlése szerint"A diplomáciai nyomást tehát növelik, Európában mások is így cselekszenek" - mondta Gabriel. Ugyanakkor hozzátette: továbbra is elutasítja, hogy Németország megszakítsa diplomáciai kapcsolatát Észak-Koreával.Értesülések szerint Észak-Korea berlini nagykövetét még szerdán bekérették a külügyminisztériumba és tájékoztatták a személyzeti döntésről. Később a nap folyamán Heather NauertHasonló nyilatkozatot tett Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a világszervezet Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén.Gabriel szerint amerikai kollégájával, Rex Tillersonnal folytatott megbeszélésén ilyen jellegű kérés nem hangzott el. A német tárcavezető szerint egyéb hivatalos úton sem érkezett az Egyesült Államoktól felkérés a diplomáciai kapcsolatok megszakítására Észak-Koreával.A német külügyminisztérium már július végén is visszahívott két nagykövetségi dolgozót Phenjanból az észak-koreai ballisztikusrakéta- és nukleáris kísérletek miatt, illetve felszólított két észak-koreai diplomatát Németország elhagyására.Úgy tudni,, s a phenjani rezsim berlini nagykövetségének személyi állománya is hasonló nagyságrendű. Pontos adatokat a német külügyi tárca biztonsági okokra hivatkozva nem tett közzé. A Német Szövetségi Köztársaság 2001 óta tart fenn diplomáciai kapcsolatokat Észak-Koreával.